Драйверы новой экономики

На территории Приморья для крупных инвестиционных проектов предусмотрены налоговые льготы. Для реализованных на территории края с 2015 года с суммой капитальных вложений не менее 50 млн рублей за 3 года или 500 млн рублей за 5 лет предусмотрены сниженные процентные ставки. Так, первые пять лет по налогу на прибыль и имущество они составляют 0%. В последующие пять лет — 10% и 0,5% соответственно.