Резидентам ТОР и СПВ предоставляют льготные кредиты

Компании — резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток могут получить льготные кредиты для своих проектов. Правилами установлена процентная ставка по кредиту, оплачиваемая инвестором в размере разницы между процентной ставкой по кредитному договору без учета ее субсидирования и процентной ставкой (льготная ставка).
Государством отбираются российские кредитные организации, а также кредитные организации, определенные в установленном порядке как системно значимая кредитная организация, государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (уполномоченные банки), которые смогут получит соответствующие субсидии.
Теперь часть ставки по кредиту субсидируется государством. Размер субсидии для банка установлен в размере ключевой ставки Центрального банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, то есть процентная ставка для предпринимателя меньше рыночной на размер ключевой ставки Центрального банка.
В случае досрочного прекращения статуса резидента в соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» или Федеральным законом «О Свободном порте Владивосток» предоставленная уполномоченному банку субсидия подлежит возврату в полном объеме в федеральный бюджет в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.