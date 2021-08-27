Новые дороги и скверы: Дмитрий Новиков помогает жителям бухты Тихая

Каждый вечер депутат Дмитрий Новиков вместе с помощниками отправляется во дворы бухты Тихая: общается с местными жителями, собирает обращения. Иногда Новиков привозит с собой и чиновников, чтобы люди могли лично задать вопросы виновникам своих бед.

Ремонт ливнёвки и новая аллея В начале недели Новиков встретился с жителями домов №33, 35, 37, 39 и 41 на улице Гризодубовой. Уже долгие годы людей беспокоит одна проблема — во время дождей со склонов бегут реки воды, которые разрушают дорогу. Местные активисты ведут переписку профильными ведомствами, но результата добиться так и не удалось. «На встрече с руководством электросетей мы обследовали территорию и пришли к выводам, что необходимо решать вопрос с ливневой канализацией, которая не дает воде уходить и разрушает дорогу», — сказал Дмитрий Новиков. Позже депутат наведался на территорию с заместителем руководителя управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Юрием Труновым. По итогам встречи было принято решение разработать проект восстановления дороги по улице Гризодубовой 33, 35, 37, 39, 41 с учетом ливневой канализации. «Кроме того, будет прочищена и реконструирована ливневка Приморского предприятия Магистральных электрических сетей, чтобы отвести потоки воды от придомовой территории», — подчеркнул Новиков. Долгое время в запущенном состоянии находится аллея между домами №35 и 37 на улице Гризодубовой. Дмитрий Новиков вместе с Дирекцией общественных пространств Владивостока взялся за создание проекта нового общественного пространства, которое должно стать настоящем украшением всего Первомайского района. Двор в каждый дом Ещё одна встреча состоялась на Полярной, 7, 7б, 7в, 7г и 9. Как обычно, было много вопросов по работе управляющих компаний, ремонту внутриквартальных дорог и детским площадкам во дворах. ⠀ В данном случае у депутата и его команды уже есть отработанный алгоритм действий. Так, с руководством УК организуется встреча, чтобы понять, возможно ли устранить имеющиеся проблемы. Для решения «дорожного вопроса» уже в ближайшее время состоится совместный выезд со специалистами управления дорог и благоустройства мэрии, чтобы те могли на месте определить сроки восстановления дорожного полотна. ⠀ «Кроме того, моя команда помогает старшим по домам оформить документы и принять участие в программе «1000 дворов». В прошлом году нам удалось обустроить 29 дворов. В этом году мой округ стал самым активным среди всех участников программы, и больше всего адресов отобрано именно по Первомайскому району», — сказал Новиков. ⠀

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter