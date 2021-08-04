Есть ли у Приморья экономическая привлекательность

Что такое инвестиционная привлекательность, и как её можно добиться, газете «Золотой Рог» рассказал доктор экономических наук, профессор, директор института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС Александр Латкин.
— Александр Павлович, что вы можете сейчас сказать об экономике Приморского края?
— Экономика Приморья в данный момент продолжает сохранять за собой базовые отрасли. К ним я отношу рыбную промышленность — это наше морское рыболовство. По объёму вылова рыбы мы раньше занимали первое место в дальневосточном бассейне, теперь второе после Камчатки, но, тем не менее, это одна из основных отраслей нашей экономики; судоремонт и судостроение — завод «Звезда» в Большом Камне, где строят даже ледоколы; транспорт — это, прежде всего, морской. Наши порты достаточно крупные, и о них знает весь мир. Например, о Восточном порте, порте Владивосток, и о торговом порте Находка; также воздушный транспорт — авиационные пассажирские и грузоперевозки; связь — телекоммуникации, сотовая и интернет связь. Это, на сегодняшний день, пожалуй, всё.
Промышленность, к сожалению, не очень развита. Это связано с тем, что оборонная отрасль, которая многое давала краю, ушла в прошлое. Раньше также хорошо развивалось в крае строительство. Но сейчас оно тоже пришло в упадок.
— Расскажите, пожалуйста, что такое экономическая привлекательность региона?
— Экономическая привлекательность региона — это совокупность различных факторов, которые позволяют выгодно вкладывать в край как национальный и региональный капитал, так и зарубежные инвестиции. Выгодно с точки зрения вкладов в новое производство, в модернизацию уже существующего, и того, которое сулит нам хорошую рентабельность. Ну и, конечно, прибыльность в расчёте на рубль вложенного капитала.
— Можно ли назвать Приморье экономически привлекательным регионом?
— К сожалению, на сегодняшний день нет. Экономическая привлекательность региона снижается по ниспадающей кривой. С одной стороны, существует главный, пожалуй, параметр — сужение, сокращение рынков сбыта в Приморском крае и тех площадок, куда Приморье могло бы поставлять свою экспортную продукцию. За последние годы численность населения Приморского края сокращается, значит, рынок сбыта продукции, производимой здесь, тоже, понимаете? Но это не самое страшное.
С точки зрения многих экспертов, меняется структура потребления в Приморском крае. Это связано с тем, что доля относительно состоятельного населения здесь сокращается, и увеличивается доля относительно бедного населения. К сожалению, последние шесть лет в целом по России средние доходы населения не увеличиваются, а уменьшаются — это известная «росстатовская» истина и об этой проблеме наш президент постоянно говорит, нужно добиваться повышения доходности граждан.
Но в Приморском крае снижение доходов населения сопровождается ещё и тем, что в регионе большое количество пенсионеров. По моим последним оценкам где-то 500 тысяч человек, а это значит четверть от всех проживающих, которых около 1,9 миллиона человек.
У пенсионеров, конечно, пенсия разного уровня, но, я думаю, среди них 2/3 — обычные граждане, у которых низкие выплаты. А это в свою очередь значит, что их покупательская способность очень мала. Это первый и очень важный фактор — ёмкость рынка Приморского края. Сейчас он идёт по ниспадающей.
Второй фактор — это наш экспортный потенциал. К великому сожалению, наши возможности реализовывать товар за рубеж испытывают негативное влияние пандемии COVID-19 уже второй год — границы закрыты, особенно с Китаем. Из-за этого экспорт рыбной и лесной продукции упал.
Ну и, наконец, третий фактор. Если мы смотрим на Дальний Восток, где Приморский край мог бы занять позицию экономического локомотива и поставлять свою продукцию в другие дальневосточные регионы, то в данный момент это проблематично из-за демографических проблем. Сегодня население сокращается на всём Дальнем Востоке, особенно в наших северных, северо-восточных субъектах федерации (Камчатка, Магаданская область).
Подводя итоги: покупательская способность граждан низкая, количество населения сокращается, в общем количестве населения увеличивается доля людей относительно бедных — всё это приводит к снижению экономической привлекательности Приморского края.
— А может ли Приморье повысить свою экономическую привлекательность? Что для этого нужно?
— Я очень на это надеюсь. Шансы на это были, это можно было сделать раньше — 10-20 лет назад. Приморье имело большую экономическую привлекательность, прежде всего, за счёт созданного здесь большого производственного потенциала — были крупные производственные фонды. Работали крупные промышленные предприятия: заводы «Дальприбор», «Варяг», «Изумруд», «Радиоприбор», «Прогресс», «Аскольд» и другие. Сейчас эти заводы не работают. Кто-то считает: «Ничего страшного», но нет — есть позиция, что технологичность производственных фондов предприятия быстро не восстанавливается.
За прошедшие 20 лет производственные фонды наших компаний очень сильно состарились, причём не столько в физическом, сколько в моральном плане. Ведь если взять наших соседей — Японию, Южную Корею, Китай — там идёт их постоянное обновление с повышением технологического уровня производства, что является основой для конкурентоспособной производительности. Что нам можно экспортировать, если в Китае или в других странах будет продукция такого же качества, но гораздо дешевле.
Это наша беда. И даже, если в ближайшем будущем имеющиеся предприятия начать модернизировать, то на полное их восстановление уйдут десятилетия.
Однако есть резиденты ТОР, Свободного порта Владивосток, которые создают продукты высокотехнологичного производства — ждать результатов этой работы можно уже в ближайшие 2-3 года. Есть другие области, на которые я смотрю с оптимизмом. Многое сейчас даёт Приморью туризм и сопровождающие его отрасли: ресторанный, гостиничный бизнес и прочие. Мы можем относительно быстро вернуть край в масштабы въездного туризма. Я полагаю, что это произойдет уже в следующем году, так как борьба с коронавирусом всё-таки идёт успешно. Надеюсь, что в 2022 году в полной мере возобновятся туристические потоки в Приморский край, который имеет в данном направлении потенциал развития и экономическую привлекательность. Это даст толчок в развитии гостиничного, ресторанного бизнеса, транспорта, в том числе и воздушного, морского.
В ближайшей перспективе дело только за тем, как мы эффективно проведём политику на региональном и муниципальном уровнях. В случае успеха, наши сильные экономические позиции могут быть восстановлены и удвоены.
— Какую роль во всём этом могут сыграть инвестиции? Нужно ли привлекать инвесторов в Приморье и каких именно?
— Конечно, нужно. Это всегда считалось выгодным. Вот Китай привлёк множество иностранных вложений, в том числе и российских, но там были приняты очень смелые правительственные решения. Мы тоже эти решения принимаем, не случайно появились такие территории, как Свободный порт Владивосток, ТОР. Это основания, созданные государством, чтобы инвестиции шли в наш регион. Но их мало. Нужно больше и в том числе нужен частный капитал.
Сейчас крупные бизнесмены очень осторожны с тем, чтобы вкладывать в Приморье. Для инвестирования нужны серьёзные гарантии, которые были бы обеспечены совокупностью факторов: система администрирования, справедливая и равноправная государственная поддержка и другие — этих факторов очень много.
Инвестиции нужны, но с учётом того, что сейчас происходит в нашей стране, привлечь их не просто — это не только пандемия. Дела стали ухудшаться еще до неё.
Начиная с 2014 года наша экономика на мели — прирост ВВП в лучшем случае держится на уровне 1% — и в ближайшие годы, по оценкам экспертов, показатель значительно не изменится. Теперь представьте, если вы бизнесмен, будете ли вы инвестировать туда, где в ближайшие пять лет не ожидается высоких темпов экономического развития?!
Ещё один очень важный фактор. Многие считают, что если Приморский край находится на берегу моря, все будут сюда вкладывать. Нет, здесь много других негативных особенностей: и уровень преступности, и уровень коррупции, и уровень эффективности управления, и многие другие. Нужно сделать что-то невозможное, чтобы нам кто-то поверил и стал инвестировать в регион. Тем более, впереди выборы. И они создают неопределённость у инвесторов, так как существуют потенциальные риски.
В этой связи, я считаю, что ждать каких-то крупных инвестиций от иностранных или российских инвесторов в этом или следующем году не стоит.
— Что необходимо предпринять, чтобы не потерять имеющиеся региональные преимущества в экономическом развитии Приморья?
— Существуют абсолютные и сравнительные конкурентные преимущества в разных странах. В Приморье целый кладезь абсолютных конкурентных преимуществ перед другими регионами — это климат, пригодный для выращивания плодоовощной продукции, удобное для развития географическое положение, протяжённая граница с Китаем и Южной Кореей, близость с развитыми странами, незамерзающие морские порты и, безусловно, наши пляжные курорты. Едешь на море, а там сотни тысяч людей от Шаморы до самого Хасанского района.
Это и есть наши абсолютные конкурентные преимущества. Нам сейчас важно грамотно их использовать, не растерять. Лично я считаю, что Приморский край мог бы стать базой для обеспечения сельскохозяйственной продукцией всего Дальнего Востока. Так мы бы и решили проблему импортозамещения, поставленную президентом, и выполнили приращение наших рынков сбыта. Часть нашей продукции, например, соя, пользуется большим спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Если мы продолжим экспорт и добавим к этому ещё и переработку — будет вообще всё замечательно.
Нам нужно больше производить своего, и в этом смысле у нас много перспектив, которые можно реализовать в ближайшие годы.