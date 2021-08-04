Есть ли у Приморья экономическая привлекательность

Однако есть резиденты ТОР, Свободного порта Владивосток, которые создают продукты высокотехнологичного производства — ждать результатов этой работы можно уже в ближайшие 2-3 года. Есть другие области, на которые я смотрю с оптимизмом. Многое сейчас даёт Приморью туризм и сопровождающие его отрасли: ресторанный, гостиничный бизнес и прочие. Мы можем относительно быстро вернуть край в масштабы въездного туризма. Я полагаю, что это произойдет уже в следующем году, так как борьба с коронавирусом всё-таки идёт успешно. Надеюсь, что в 2022 году в полной мере возобновятся туристические потоки в Приморский край, который имеет в данном направлении потенциал развития и экономическую привлекательность. Это даст толчок в развитии гостиничного, ресторанного бизнеса, транспорта, в том числе и воздушного, морского.