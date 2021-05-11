Строительство развязок, мостов, парковок и дорог: как изменится дорожная инфраструктура Владивостока

В этом году существенно расширен список объектов, где будет проведён комплексный ремонт в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Изначально в программу были включены четыре улицы. Мы смогли внести изменения, расширив список до семи улиц. Комплексный ремонт дорог проведём на Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой), Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой), Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока), Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской), Ватутина — Нейбута (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута). На всех объектах работы уже ведутся. За их ходом пристально следят специалисты администрации, общественные наблюдатели и другие проверяющие.