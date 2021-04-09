«Карта убитых дорог» Приморья пополнилась новыми точками

Как сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта в Приморском крае, активисты движения в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели рейд по улицам и дорогам Владивостока, оценив их состояние после зимы. Общественный контроль выявил большое количество нарушений.

Общественники осмотрели дорожное полотно и тротуары на улице Тухачевского и Партизанском проспекте. «На данных дорожных участках установлено несоответствие дорожного полотна нормам ГОСТ Р 50597-2017 „Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля“. Нарушения носят системный характер и вызывают реальную опасность повышения аварийности на данных улицах, создают трудности для участников дорожного движения», — отметил член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Приморском крае Роман Улькин. Так, на улице Тухачевского на участках большой протяженности присутствуют глубокие трещины и выбоины на поверхности асфальтового покрытия дороги, на многих участках ямы, выбоины и другие заглубления в асфальте представляют собой единую «сетку», которая существенно снижает пропускную способность соответствующего участка дороги, вынуждает водителей снижать скорость и маневрировать на дороге, в том числе и выезжая на встречную сторону движения. Усугубляет ситуацию и то, что на указанных участках нет разметки, которая определяла бы направления движения по полосам и четко разделяла бы встречные потоки. Естественно, в таких условиях говорить о безопасности движения сложно. Не лучше ситуация на Партизанском проспекте — помимо убитого асфальтового покрытия, здесь немало серьезных проблем с техническими проемами на дороге — колодцами, решетками ливневой канализации и др. Многие из них провалились, отсутствуют или сдвинуты крышки на колодцах. Это опасно особенно в ночное время или в туман. «Мы направили в адрес главы Владивостокского городского округа и в УГИБДД УМВД по городу Владивостоку информацию по результатам рейда и материалы фотофиксации и предложили скорейшим образом осуществить необходимые ремонтные мероприятия и привести дорожное полотно на данных участках в соответствие с требованиями вышеуказанного национального стандарта», — резюмировал Улькин.

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