Вера Щербина: Главное – не просто освоить деньги, важно, чтобы это было востребовано

Подходит к концу 2020 год. Год выдался не самым динамичным, не самым однозначным, но точно необычным. Время подводить его итоги. В числе первых их начали подводить приморские власти.

Так, 15 декабря первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА и руководитель агентства проектного управления Николай СТЕЦКО собрали корреспондентов приморских СМИ на пресс-конференцию. Как нынче заведено – он-лайн. На пресс-конференции спикеры рассказали об итогах реализации национальных проектов в 2020 году. Напомним, что 7 мая 2018 года Президент России Владимир ПУТИН подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты России. В целях реализации в Приморском крае указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития губернатор Олег КОЖЕМЯКО утвердил 52 региональных проекта. В каждом проекте определены целевые показатели, разработаны мероприятия для их достижения. Ответственность за достижение целей региональных проектов возложена на руководителей проектов совместно с командами проектов. В Приморском крае реализуются 12 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Расширение и модернизация инфраструктуры», «Повышение производительности труда», «Культура». - Вера Георгиевна расскажите, каковы итоги реализации нацпроектов и планы на наступающий год, как пандемия COVID-19 повлияла на них. - Действительно, год выдался очень сложным. Однако никто не снимал с нас основной нашей работы. Мы продолжаем выполнять указы президента, реализовывать утвержденные национальные проекты. Наши 52 региональных проекта в унисон повторяют цели и задачи, поставленные в нацпроектах на федеральном уровне. По каждому проекту определены целевые показатели для каждого субъекта. В связи с пандемией коронавируса в них были внесены некоторые корректировки, но пока мы работаем в рамках действующего законодательства, в рамках соглашений, которые подписаны с каждым органом исполнительной власти на федеральном уровне. Достаточно сказать, что цена вопроса только по нацпроектам – 22,8 млрд руб. в год. Эта сумма, несмотря на ковид, циклоны, все неприятности, которые нам с вами пришлось пережить, на 4 млрд больше, чем в прошлом году. Все, что касается бюджета следующего года, эта сумма несколько ниже, но это совершенно ни о чем не говорит. Выступая перед депутатами накануне, я говорила о том, что бюджет начала года и в конце года – это всегда разные цифры. И разница эта примерно в 20 млрд рублей. Мы в течение года будем работать с федеральными органами власти, будем привлекать дополнительные ресурсы, и в конце года, когда мы с вами встретимся, вы услышите уже другие суммы, которые были использованы для реализации национальных проектов. Все государственные программы запланированы с плюсом к показателям нынешнего года. Так, например, финансирование программы развития здравоохранения планируется увеличить до 24 млрд 643 млн рублей. На программу развития образования будет выделено почти 30,7 млрд рублей, на социальную поддержку населения более 28 млрд рублей, на развитие транспортного комплекса планируется направить почти 19,5 млрд рублей. Также увеличиваются ассигнования для органов местного самоуправления. Это произошло по результатам общественных слушаний. Бюджет имеет социальную направленность. По всем вопросам социальной политики у нас демонстрируется плюс в бюджет. Если говорить кратко об итогах, я, наверное, начну с того, чего мы не достигли, а затем перейду к тому, что удалось сделать. Так, по численности в сфере среднего и малого бизнеса (МСБ), включая индивидуальных предпринимателей, целевой показатель не достигнут. Цель – 278 тыс. человек, а в реальности – 274 тыс. человек. На следующий год, я думаю, цифра изменится, поскольку вступил в силу закон о самозанятых, которые у нас тоже идут в статистику и которые нам дадут положительную динамику. Их сейчас 8100 человек. Кроме того, мы продолжаем работать с крупными предприятиями, чтобы они вокруг себя создавали малый бизнес, который бы обеспечивал их основную деятельность. По продолжительности жизни также у нас не достигнут целевой показатель. Я думаю, что также как и в случае с МСБ, все понимают причины этого. Ситуация с ковидом нас просто сбила, как говорится, со старта, поскольку некоторые категории больных оказались ущемлены, им оказывалось и оказывается, быть может, недостаточно внимания, что и говорить - мы не могли проводить даже диспансеризацию. Но задачи поставлены, их нужно выполнять. Сейчас не только силами поликлиник, администраций мы будем достигать целевых показателей, но и с применением нестандартных схем. К примеру, мы с Почтой России подписываем проект социального воздействия. Почта будет проводить соцопросы, обрабатывать их будут больницы, таким образом хронические больные будут поставлены под социальное наблюдение: чем болеют люди, как часто и принимают ли лекарства и так далее. Мы считаем, что этот проект даст результат. По количеству людей, улучшивших свои социальные условия, тоже не достигнут целевой показатель. И вся беда в том, что на самом деле есть еще такой показатель, как строительство жилья, и мы перевыполнили его. Однако тем категориям населения, которым оно должно быть доступно, к сожалению, оно не доступно – жилье очень дорогое. Сейчас мы активно развиваем арендное жилье. 15 человек медработников уже получили такое жилье, в нем они могут жить сколь угодно долго, пока они связаны своей трудовой деятельностью с медицинскими учреждениями. Учреждение доплачивает им за коммерческий наем. Если медработник ходит из учреждения, они оплачивают аренду самостоятельно либо им предоставляется право льготной ипотеки. Мы готовы оказать таким людям помощь – вместе с ними рассчитать возможность ее погашения на 10, 20, 30 лет. Это первый такой проект, реализованный в этом году. На выходе у нас готовятся еще 300 квартир, мы им в начале года начнем сдавать. Квартиры будут предоставляться работникам бюджетной сферы – учителя, врачи, медсестры, тренеры, работники культуры, силовой блок. Будем приглашать таких специалистов в те территории, где их не хватает. Весь смысл арендного жилья – обеспечить территории всего Приморья необходимыми специалистами. Далее, по уровню образования мы еще не соответствуем установленным критериям. Ученики еще не сдают тот процент ЕГЭ, который установлен на всей территории РФ. Пока качество образования у нас не очень хорошее. В этой связи мы также реализуем несколько программ: это и «Успех каждого ребенка», и программы для профессионального образования и так далее. В этой части нам еще много предстоит сделать, хотя, хочу отметить, что мы все-таки сдвинулись в положительную сторону по этому показателю. - Что удалось воплотить в жизнь по национальным проектам, какие есть достижения? - Достижений достаточно много – это итог работы каждого муниципалитета, жителей Приморского края. Например, программа «Жилье и городская среда». По ней уже обустроена 71 дворовая и общественная территория, всего в работе у нас 177 объектов. Например, 21 - в Шкотовском районе, по 20 – во Владивостокском ГО и Надеждинском муниципальном районе и т. д. Практически каждый муниципалитет реализует нацпроекты, будь то строительство школы, детского сада, ремонт клуба, много возводится и ремонтируется спортивных объектов, в том числе школьные стадионы. Хочется особо отметить объекты, которые стали гордостью территорий, - это парк со светомузыкальным фонтаном, аллея депутатов в Артеме, Жариковский сквер во Владивостоке. Выполнить показатель доли городов с благоприятной городской средой нам помог город Владивосток. Здесь появилось много общественных пространств. Очень хорошо воспринимается населением губернаторская программа «1000 дворов» и хорошо реализуется. Кроме того, нами достигнут целевой показатель по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Несмотря на то что качество автодорог оставляет желать лучшего, население нам еще высказывает недовольство. Конечно, мы не можем одномоментно, разом все 100% дорог привести в нормативное состояние, однако все поставленные в этом году показатели мы выполнили. Назову наиболее крупные из них: это 7,5 км дорог по трассе Владивосток – Артем, 6 км трассы Хабаровск – Владивосток – Тавричанка, 4,6 км – Артем – Находка – порт Восточный, много участков дорог в муниципалитетах, которые ремонтировались и обустраивались. По здравоохранению. В Приморье введено в эксплуатацию 11 ФАПов, 9 ФАПов в стадии завершения – они пройдут этап лицензирования и в 21-м году начнут свою работу. Также заработали 3 амбулатории – в Зарубино, Краскино, Шкотово. В этом году было закуплено много современного медицинского оборудования, которое сейчас нам помогает в этих тяжелых условиях. Мы будем продолжать его закупку. Отмечу также, что в крае действует проект «Бережливая поликлиника». Его главными задачами являются сокращение времени нахождения пациента в поликлинике, быстрое реагирование, решение его проблем, и мы нашли средства на реализацию этого проекта и на следующий год. Что касается образовательного нацпроекта, то решение проблемы со сдачей школы в Подъяпольске Шкотовского района, которая уже вошла в историю, также считаем своим успехом. Самое яркое, на мой взгляд, достижение в этой сфере – это Кванториум во Владивостоке. Здесь на сегодняшний день 100%-ная наполняемость, он очень полюбился нашим детям, у ребят горят глаза. Оно и понятно: это и профессиональное ориентирование, и современные IT-технологии, робототехника, дизайн и проч., все, что сейчас востребовано и будет нужно в будущем. На этом мы не остановились: мы разрабатываем передвижные Кванториумы, поскольку Кванториумы столичного уровня мы, конечно, не сможем организовать в каждом муниципалитете. Оператором передвижных Кванториумов станет головной во Владивостоке. Также в рамках этого нацпроекта в Приморье была отремонтирована и приведена в соответствие с нормативами 21 школа, львиная доля – в селе. Стоит отдельно отметить, что в контроле над ходом исполнения нацпроектов нам помогали общественные наблюдатели. У нас их 135, они контролировали 270 объектов в 32 муниципалитетах. Эта работа была начата еще в прошлом году, и она вызвала неподдельный интерес у граждан и нашла отклик. Граждане настолько активны, что присылают нам фотографии объектов, дают комментарии. К примеру, по одному из таких объектов пришла информация от общественников, что место для детской площадки было выбрано неудачно – далеко, неудобно, и в основном там молодежь распивает пиво. А для нас главное – не просто освоить деньги, важно, чтобы это было востребовано, улучшало качество жизни приморцев в каждом населенном пункте, в чем нам активно помогают общественные наблюдатели. В 2021 году практика общественного наблюдения за национальными проектами в Приморье будет расширена. Жители будут контролировать работу не только по «майским» указам Президента, но и по социально-значимым объектам адресной инвестиционной программы, национальной программы по развитию Дальнего Востока, «Народному бюджету». Кстати о «Народном бюджете». В июне, вы знаете, у нас проходило голосование по поправкам в Конституцию. Мы со своей стороны предложили также гражданам проголосовать на один из проектов, которые планировалось реализовать на их территории. Во Владивостоке жители выбрали проект «Теплая школа», и уже сейчас в 55 школах города завершается замена окон. В Артеме люди выбрали скейт-парк - аллея, сквер тоже уже в стадии завершения. Уссурийцы выбрали «29 дворов», сейчас также завершается реализация этого проекта. В Находке - это сквер «Молодежный». - Николай Игоревич, как вы считаете, с точки зрения агентства проектного управления, почему мы достигли определенных результатов по итогам 2020 года и почему чего-то достичь не удалось? - Хочу сразу отметить, что мы учли ошибки предыдущего года и начали этот год с достаточно жестких сроков заключения государственных муниципальных контрактов. М это сделали раньше, чем в 2019 году – уже в марте-апреле 2020-го контракты уже были заключены. Это позволило идти с опережением, на сегодняшний день исполнение проектов оценивается в 82%, что на 20 % больше, чем на ту же дату год назад. Ключевая наша задача – сделать так, чтобы правительство края достигало целей, которые поставлены как Президентом России, так и губернатором Приморья. Для этого мы вместе с профильными органами власти разрабатываем планы – шаги, которые позволят нам точно и в срок достичь нужного результата. По итогам 2019 года Приморский край поднялся на 27 позиций в Национальном инвестиционном рейтинге, мы – на 34-м месте. При этом буквально пару лет назад мы были на 76. Этот результат – целиком и полностью заслуга Правительства края, муниципалитетов вместе с бизнесом, которые смогли сформировать те шаги, которые вывели нас на лидирующие позиции. Фактически инвестиционный рейтинг – это не сама цель как таковая, конечно же. Это способ нам становиться лучше, это наша мотивация. И каждый месяц, когда мы проводим заседание экспертных групп, собираемся под руководством Председателя Правительства или Губернатора, мы делаем самоанализ и подводим итоги. Просчитываем, как достичь поставленных планов и задач, и каждый раз слушаем на этот счет бизнес. - Насколько эффективно показал себя механизм общественного наблюдения в Приморье? - Общественный наблюдатель – это обычный житель Приморского края, который готов посвятить часть своего личного времени тому, чтобы выехать на объект, посмотреть, как он создается, задать вопросы, принять участие в совещании с главой муниципалитета, органами исполнительной власти, Губернатором Приморья, делиться своим мнением в соцсетях, оценивать, как работают органы местного самоуправления и региональные власти. Этот проект возник в 2019 году и был признан одной из лучших практик в стране. Это отметила Общественная палата РФ. К слову, в прошлом году у нас было 44 наблюдателя, в этом – уже 135, и еще очень много желающих стать наблюдателем. На самом деле, их работа не ограничивается только наблюдением за нацпроектами. Как уже упоминалось, они нам помогали отслеживать качество работ и по «Народному бюджету», и в части 44 проектов, по которым жители региона и ТОСы получали поддержку со стороны правительства, а также наблюдатели в некоторых муниципалитетах помогали администрациям оценивать качество работ по губернаторской программе «1000 дворов». Для нас ключевым показателем оценки этого проекта является, во-первых, количество жителей края, желающих стать наблюдателями. Если в прошлом году таковых было более 150 человек, то в этом – 440. Во-вторых, наблюдатели – наши первейшие помощники при формировании доверительных отношений между властью и жителями. Потому что цель проекта намного больше и глобальнее. Она – в том, чтобы власть в планировании и формировании своих направлений работы опиралась на запросы местных жителей. Мария ПУШКАРЕВА.

