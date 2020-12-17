Вера Щербина: Главное – не просто освоить деньги, важно, чтобы это было востребовано

Достаточно сказать, что цена вопроса только по нацпроектам – 22,8 млрд руб. в год. Эта сумма, несмотря на ковид, циклоны, все неприятности, которые нам с вами пришлось пережить, на 4 млрд больше, чем в прошлом году. Все, что касается бюджета следующего года, эта сумма несколько ниже, но это совершенно ни о чем не говорит. Выступая перед депутатами накануне, я говорила о том, что бюджет начала года и в конце года – это всегда разные цифры. И разница эта примерно в 20 млрд рублей. Мы в течение года будем работать с федеральными органами власти, будем привлекать дополнительные ресурсы, и в конце года, когда мы с вами встретимся, вы услышите уже другие суммы, которые были использованы для реализации национальных проектов. Все государственные программы запланированы с плюсом к показателям нынешнего года. Так, например, финансирование программы развития здравоохранения планируется увеличить до 24 млрд 643 млн рублей. На программу развития образования будет выделено почти 30,7 млрд рублей, на социальную поддержку населения более 28 млрд рублей, на развитие транспортного комплекса планируется направить почти 19,5 млрд рублей. Также увеличиваются ассигнования для органов местного самоуправления. Это произошло по результатам общественных слушаний. Бюджет имеет социальную направленность. По всем вопросам социальной политики у нас демонстрируется плюс в бюджет.