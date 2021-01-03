Высокое качество топлива, мобильность и комфорт автомобилистов — приоритет ННК

Резервуары на нефтебазах и АЗС ННК проходят плановую ежегодную зачистку, что практически исключает появление на дне резервуара нежелательных осадков и отложений, влияющих на качество топлива. От некачественного топлива забивается топливный фильтр, в связи с этим топливный насос работает с повышенной нагрузкой и, следовательно, быстрее выходит из строя. Так же могут пострадать элементы двигателя: клапаны, кольца, стенки цилиндров, а как следствие — дорогостоящий ремонт автомобиля.