С зимним «дизелем» от ННК морозы не страшны: сезонное топливо предлагают АЗС сети

Зимний период налагает на автовладельцев особую ответственность перед своими машинами: подобрать правильное топливо, которое предохранит двигатель от перемерзания и поломок. О том, что на морозе есть угроза загустевания топлива, знает каждый автомобилист.

И чтобы избежать проблемы, важно выбирать такое, которое предназначено для зимнего периода. Специальную зимнюю солярку автомобилисты Дальнего Востока могут найти на АЗС ННК. Загустевание дизеля на морозе чревато тем, что нарушается испаряемость, и в конечном итоге парализуется работа мотора. Поэтому владельцы автомобилей, использующих такой тип топлива, при наступлении отрицательных температурах используют специальную зимнюю солярку. В ННК такое топливо производит современный и высокотехнологичный Хабаровский НПЗ, после проведенной масштабной модернизации производственных мощностей по праву считающийся лидером нефтеперерабатывающей отрасли Дальнего Востока. Нефтепродукты известного и давно полюбившегося дальневосточникам бренда GreenEco разработано специалистами Хабаровского НПЗ еще в 2014 году в сотрудничестве с нефтехимическим концерном BASF. В производстве этой марки топлива используются инновационные решения, благодаря которым дизель GreenEco обладает, без преувеличения, уникальными свойствами и выгодными преимуществами. Его главное отличие заключается в том, что солярка ННК нормализует процесс подачи и распыления топлива в камере сгорания — чем мельче капля и чем таких капель больше, тем ровнее и с большей теплоотдачей сгорает нефтепродукт. В результате очищается распылительное отверстие инжектора, из-за лучшего распыления и более полного сгорания двигатель быстрее прогревается, и в результате снижается общий расход топлива — экономия очевидна. Кроме того, это способствует восстановлению декларированной производителем мощности мотора, которая частично утрачивается в процессе эксплуатации автомобиля. Важно, что в GreenEco понижено содержание серы, что компенсируется дополнительными компонентами, заметно улучшающими смазку топливного насоса. Дизель образует защитную пленку, которая бережно и надежно смазывает внутреннюю поверхность деталей системы подачи топлива, тем самым препятствуя коррозии. При этом постепенно очищаются топливные форсунки и клапаны механизмов от накопившихся шлаков — солярка сама чистит двигатель! Проверено водителями — после 10 часов непрерывной работы двигателя форсунки становятся чище на 95%! Мало того, доказанная экологичность этого вида обеспечивается за счет снижения выбросов в атмосферу продуктов горения, что в свою очередь достигается путем использования моющих компонентов. Как отмечают владельцы «дизельных автомобилей», в процессе заправки топливо GreenEco практически не пенится. А это позволяет сэкономить время на заправке до полного бака. Время разрушения пены у обычного ДТ, согласно стандартам, составляет до 15 сек, а у GreenEco — 1-2 секунды, что сопоставимо с характеристиками хорошего бензина. При этом эксперты в своем мнении единодушны: чтобы автомобиль не подвел, двигатель заводился быстро и работал без перебоев, выбирайте качественное топливо крупных производителей. Например, в Группе ННК налажена и успешно действует довольно жесткая система контроля качества нефтепродуктов. На всех этапах: от производства, транспортировки и хранения до поступления в бензобак моторное топливо подвергается более, чем 80 анализам соответствия стандартам и обязательным требованиям. Доставку топливных продуктов на Дальнем Востоке обеспечивает парк современных бензовозов с узнаваемым ярким логотипом ННК, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS — с помощью системы мониторинга отслеживается весь путь и остановки в дороге. При сливе в резервуары на АЗС вновь берется отбор проб топлива. Помимо аккредитованных стационарных лабораторий, для оперативного анализа нефтепродуктов на любой АЗС сети в ННК существует мобильная служба контроля качества топлива. Специалисты мобильных лабораторий ежедневно выезжают для отбора проб и проведения необходимых замеров в соответствии со строгим графиком проверок. ННК предостерегает: неправильный выбор топлива не только вреден для двигателей и топливных систем, часто топливо сомнительного качества может угрожать здоровью и жизни людей при длительных поездках в зимнее время года. Позаботьтесь о своей безопасности и исправности своего автомобиля — заправляйтесь настоящим зимним!

