С зимним «дизелем» от ННК морозы не страшны: сезонное топливо предлагают АЗС сети

Например, в Группе ННК налажена и успешно действует довольно жесткая система контроля качества нефтепродуктов. На всех этапах: от производства, транспортировки и хранения до поступления в бензобак моторное топливо подвергается более, чем 80 анализам соответствия стандартам и обязательным требованиям. Доставку топливных продуктов на Дальнем Востоке обеспечивает парк современных бензовозов с узнаваемым ярким логотипом ННК, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS — с помощью системы мониторинга отслеживается весь путь и остановки в дороге. При сливе в резервуары на АЗС вновь берется отбор проб топлива. Помимо аккредитованных стационарных лабораторий, для оперативного анализа нефтепродуктов на любой АЗС сети в ННК существует мобильная служба контроля качества топлива. Специалисты мобильных лабораторий ежедневно выезжают для отбора проб и проведения необходимых замеров в соответствии со строгим графиком проверок.