Всегда по пути: ННК помогла автомобилистам Дальнего Востока пережить удары стихии

Второе полугодие 2020 оказалось крайне сложным для всех дальневосточников: ледяной дождь в Приморье, после которого в крае ввели режим ЧС, и землетрясение в Бурятии – и это только события последних двух месяцев.

Несмотря на трудности, АЗС ННК всегда оставались рядом с автомобилистами Дальнего Востока, обеспечивая топливом во всех точках своего присутствия. Ледяной циклон обрушился на Приморье 18 ноября. Окончательный ущерб оценивается в сумму более 600 миллионов рублей. Только во Владивостоке обесточенными из-за порывов проводов оказались несколько крупных районов, а из-за удара стихии в крае был введен режим ЧС. Все это время АЗК ННК работали в привычном режиме. Владивосток был полностью обеспечен топливом. Заправочные станции работали исправно, в местах, где не было электричества использовались автономные источники питания. «При возникновении нештатных ситуаций, к которым не привыкать в Приморье, мобильные дизель-генераторные установки полностью оправдывают свое назначение. АЗС ресурсом полностью обеспечены, работают в штатном режиме, доставка нефтепродуктов по графику» - прокомментировали в Компании. Кроме того, в период разгула стихии, топливо необходимо не только населению, но и спасательным и оперативным службам, которые располагают большим парком специальной техники. Именно на ней они эвакуируют людей, развозят воду и питание, обеспечивают медико-санитарные мероприятия. Специально для служб экстренного реагирования на АЗС ННК были выделены отдельные ТРК, позволяющие заправлять спецтранспорт без очереди. Важно отметить, что в период ЧС автозаправки ННК становятся настоящими «островками безопасности» не только для автовладельцев, но и для остальных жителей, к примеру, труднодоступных отдаленных районов. В магазинах при АЗС можно приобрести воду и необходимый набор продуктов, а в уютных кафе-зонах – отогреться и перекусить. Землетрясение в Бурятии тоже не остановило работу автозаправочных станций «ННК». Вся необходимая инфраструктура, включая точки общепита и мини-маркеты при АЗС, работала в соответствии с привычным графиком. Весомый вклад ННК не только продолжает работать штатно, считая свой ежедневный нелегкий труд нормой, а не подвигом, но и приходит на помощь землякам в любой сложной ситуации. Так в течение всего 2020 года ННК безвозмездно обеспечивала топливом автомобили волонтеров в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Осенью текущего года во время паводков в Хабаровском крае ННК оперативно откликнулась на просьбу регионального Правительства и предоставила необходимое дизельное топливо для насосов, откачивающих прибывающие грунтовые воды. «Мы живем одной жизнью с регионом. Дальний Восток в приоритете развития бизнеса Группы ННК, и мы здесь занимаем активную позицию не только на рынке, но и в общественной жизни, в социальной сфере», - подчеркнули в компании.

