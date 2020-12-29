Всегда по пути: ННК помогла автомобилистам Дальнего Востока пережить удары стихии

ННК не только продолжает работать штатно, считая свой ежедневный нелегкий труд нормой, а не подвигом, но и приходит на помощь землякам в любой сложной ситуации. Так в течение всего 2020 года ННК безвозмездно обеспечивала топливом автомобили волонтеров в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Осенью текущего года во время паводков в Хабаровском крае ННК оперативно откликнулась на просьбу регионального Правительства и предоставила необходимое дизельное топливо для насосов, откачивающих прибывающие грунтовые воды.