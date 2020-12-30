Автомобилистов Дальнего Востока на АЗС ННК с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка

Важно отметить, что ННК использует инновационные разработки и современные технологии не только в производстве моторного топлива. На АЗС сети клиенты могли получить от Деда Мороза индивидуальные поздравительные открытки с искренними пожеланиями счастливого Нового года и Рождества, применив программу для считывания QR-кода. Последний был размещен в прикассовых зонах АЗС и на сайте программы лояльности «Всегда по пути». Добрыми поздравлениями можно поделиться с друзьями, родными или коллегами в соцсетях. Ведь сегодняшняя динамичная жизнь диктует свои правила даже Морозу. Дедушка и его красавица Снегурочка давно получают электронные письма, владеют навыками работы в интернет, активно используют Инстаграм и Фейсбук.