Автомобилистов Дальнего Востока на АЗС ННК с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка

Автомобилистов Дальнего Востока на АЗС ННК с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка

Сегодня, 10:28РынкиPhoto: предоставлено Группой ННК
Дед Мороз и Снегурочка встречали гостей на АЗС сети ННК во всех регионах присутствия. В компании всегда креативно подходят к поздравлению своих клиентов и созданию праздничного настроения. Автомобилисты могли получить и индивидуальные поздравления благодаря использованию приложения для считывания QR-кода.

Время накануне Нового года — традиционный период для поиска и подготовки подарков, радостных хлопот и приятных волнений. Ежегодно Независимая нефтегазовая компания (ННК) поздравляет своих клиентов.

Дальневосточные автозаправки ННК, как и всегда под Новый год, оказались вовлечены в предпраздничную суету. Новогоднее настроение создавало не только специальное оформление АЗС известного бренда, — клиентов ННК, заехавших заправить свои автомобили, встречали самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка!

Автомобилисты сразу пяти регионов Дальнего Востока с удовольствием рассказывали о волшебной и удивительно теплой встрече с главным героем зимних сказок и его внучкой на АЗС с ярким логотипом-солнцем.

Важно отметить, что ННК использует инновационные разработки и современные технологии не только в производстве моторного топлива. На АЗС сети клиенты могли получить от Деда Мороза индивидуальные поздравительные открытки с искренними пожеланиями счастливого Нового года и Рождества, применив программу для считывания QR-кода. Последний был размещен в прикассовых зонах АЗС и на сайте программы лояльности «Всегда по пути». Добрыми поздравлениями можно поделиться с друзьями, родными или коллегами в соцсетях. Ведь сегодняшняя динамичная жизнь диктует свои правила даже Морозу. Дедушка и его красавица Снегурочка давно получают электронные письма, владеют навыками работы в интернет, активно используют Инстаграм и Фейсбук.

Однако особенно приятно получить добрые пожелания от Деда Мороза вживую! В празднике, устроенном ННК в разных точках присутствия бренда в ДФО, приняли участие все без исключения посетители АЗС. Ароматные мандарины, фирменный шоколад от ННК и возможность сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой получал каждый, кто приехал заправить свой автомобиль.

— Ежегодно, поздравляя автомобилистов с наступающими праздниками, в последние дни уходящего года мы строим совместные планы, надеемся на успешный и добрый грядущий год, развиваемся для наших клиентов и растем вместе с ними, — отметили в ННК.

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