Алексей Ан возглавил хоккейный клуб «Адмирал»

Отметим, развитие массового спорта и поддержка профессиональных спортивных команд — в числе приоритетов правительства Приморского края. Губернатор Олег Кожемяко руководит комиссией по туризму, физической культуре и спорту при Госсовете РФ, а также с недавних пор состоит в правлении спортивного общества «Динамо». Любовь к спорту среди населения глава региона прививает и личным примером — принимает участие в зимних заплывах, катается на лыжах, также под его патронажем во Владивостоке проходят групповые зарядки.