Ан или пропал: чем известен новый директор ХК «Адмирал»?

Новым директором хоккейного клуба «Адмирал» стал сахалинец Алексей Ан. В Приморье он фигура пока что малоизвестная, но спортивное сообщество Сахалина знакомо с Аном достаточно хорошо. Чем же примечателен этот спортивный функционер?

Алексей Ан родился на Сахалине в 1975 году. Получил высшее образование в Сахалинском государственном университете. Дальше его жизнь была связана исключительно с достижениями на ниве спорта. В родном регионе Ан, в первую очередь, занимался развитием хоккея. В 2012 году он стал одним из основателей хоккейной команды «Сахалин». После, с 2013 года, работал тренером-преподавателем хоккейной команды дворца спорта «Кристалл». Один из его воспитанников, Матвей Василюк, дважды завоёвывал звание лучшего хоккеиста Дальнего Востока в своей возрастной категории. Другие его игроки занимали первые места на первенстве Дальне Востока, а также на протяжении последних двух лет становились призерами и победителями Всероссийского турнира «Золотая шайба». В 2016 году Ан пошёл на повышение: возглавил спортивный клуб ПСК «Сахалин». За эти четыре года команды, играющие в составе клуба, продемонстрировали немало заметных побед. Так, хоккейная команда завоёвывала чемпионство в Азиатской лиге в сезонах 2018-2019 и 2019-2020. Текущий сезон спортсмены пропускают из-за пандемии коронавируса. Футболистам в 2018 и 2019 году удалось завоевать золотые медали зоны «Восток» в Профессиональной футбольной лиге. Одним из самых именитых игроков футбольной команды является Александр Гаглоев. В его активе 26 голов с одиннадцатиметровой метки. Во всероссийском рейтинге лучших пенальтистов он обошёл многих известных спортсменов, среди которых Фёдор Смолов и Артём Дзюба. Не меньших успехов добились и волейболистки. С 2017 года спортсменки выигрывают Кубок Сибири и Дальнего Востока. Три девушки даже добились приглашения в олимпийскую сборную России. В сезоне 2019-2020 островитянки едва не попали в Еврокубки. Плей-офф соревнований не был завершен из-за пандемии COVID- 19. В итоге команда заняла шестое место. Баскетболисты в сезоне 2016-2017 завоевали звание серебряных призёров Кубка России. ДЮБЛ ПСК «Сахалин» в 2016 году выиграл всероссийский Кубок Сергея Белова по баскетболу среди юношеских команд. Приморский «Адмирал» за последние годы неоднократно разочаровывал своих болельщиков. Обновление кадрового состава клуба для многих приморцев — надежда на качественные изменения в жизни команды. Стоит отметить, что назначение Ана — не единственная перестановка. Президентом спортивного клуба «Адмирал» стал губернатор Олег Кожемяко. Для главы региона прямое участие в спортивной жизни региона — уже привычная тактика. До этого он стал председателем попечительского совета спортивного общества «Динамо», одновременно инициировав качественные кадровые изменения в его составе. Кроме того, многие жители края знают Кожемяко как опытного спортсмена — зимой его нередко можно встретить у проруби или на лыжне.

