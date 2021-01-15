И «Океану» должно быть тепло

Напомним, что уже не первый год мальчишки с удовольствием идут учиться в спортивную школу Находки и буквально мечтают попасть во взрослый состав ФК «Океан». Юные спортсмены знают, что подавляющее большинство футболистов команды получили спортивные навыки именно в местной школе, а формирование «взрослой» команды в первую очередь из ее воспитанников — принципиальное требование компании, которое разделяет и руководство ФК «Океан».