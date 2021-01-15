И «Океану» должно быть тепло

И «Океану» должно быть тепло

Сегодня, 16:11
Бизнес
Спортивные костюмы, а также куртки, перчатки, шапки — теплые, комфортные и уютные — подарила компания «Терминал Астафьева» тренерскому штабу ФК «Океан» и Находкинской спортивной школы.

Компания много лет является титульным спонсором как «Океана», так и одноименной спортивной школы. Главный тренер «дельфинов» Александр Тихоновецкий поблагодарил компанию за заботу и подчеркнул, что форма очень хорошая, теплая и практичная форма.

— А главное хочу отметить то, что «Терминал Астафьева» планомерно выполняет все взятые на себя обязательства по поддержке и главной городской команды, и футбольной школы в Находке, и это заслуживает самых теплых слов и признательности, — отметил Тихоновецкий.

Напомним, что уже не первый год мальчишки с удовольствием идут учиться в спортивную школу Находки и буквально мечтают попасть во взрослый состав ФК «Океан». Юные спортсмены знают, что подавляющее большинство футболистов команды получили спортивные навыки именно в местной школе, а формирование «взрослой» команды в первую очередь из ее воспитанников — принципиальное требование компании, которое разделяет и руководство ФК «Океан».

В настоящий момент «Океан» в рамках подготовки к новому сезону участвует в турнире по мини-футболу «Суперлига». Ближайший матч состоится в эту субботу, 16 января.

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