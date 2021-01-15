Ан или пропал: чем известен новый директор ХК «Адмирал»?

В родном регионе Ан, в первую очередь, занимался развитием хоккея. В 2012 году он стал одним из основателей хоккейной команды «Сахалин». После, с 2013 года, работал тренером-преподавателем хоккейной команды дворца спорта «Кристалл». Один из его воспитанников, Матвей Василюк, дважды завоёвывал звание лучшего хоккеиста Дальнего Востока в своей возрастной категории. Другие его игроки занимали первые места на первенстве Дальне Востока, а также на протяжении последних двух лет становились призерами и победителями Всероссийского турнира «Золотая шайба».