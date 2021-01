Алексей Ан возглавил хоккейный клуб «Адмирал»

Директором хоккейного клуба «Адмирал» назначен Алексей Ан. Он сменил на этом посту прежнего руководителя Спартака Блягоза. Президентом клуба стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, прежде «Адмирал» возглавлял экс-гендиректор ВМТП Заирбек Юсупов.

ВМТП является генеральным партнёром приморской хоккейной команды. Так что изменения в кадровом составе клуба были лишь вопросом времени. Алексей Ан прежде работал в Сахалинской области. Там он с 2016 года возглавлял спортивный клуб ПСК «Сахалин», в состав которого входят футбольная, хоккейная и баскетбольная команды. За четыре года под руководством Ана спортсмены смогли немалого добиться. Например, хоккеисты дважды становились чемпионами Азиатской лиги. Футболисты дважды завоёвывали золотые медали зоны «Восток». Волейболистки три года подряд выигрывают кубок Сибири и Дальнего Востока. Баскетболисты стали серебряными призерами Кубка России. Также Ан имеет черный пояс 4 дан по тхэквондо ВТФ и звание мастера спорта по тхэквондо. Напомним, что в 2019 году команда «Адмирал» не продемонстрировала значимых побед. Текущий сезон хоккеисты пропускают из-за эпидемии коронавируса. Молодежная хоккейная команда «Тайфун», команда юниоров «Адмирал-U18» и детская спортивная школа «Адмирал» с 450 юными приморскими воспитанниками продолжают функционировать. Отметим, развитие массового спорта и поддержка профессиональных спортивных команд — в числе приоритетов правительства Приморского края. Губернатор Олег Кожемяко руководит комиссией по туризму, физической культуре и спорту при Госсовете РФ, а также с недавних пор состоит в правлении спортивного общества «Динамо». Любовь к спорту среди населения глава региона прививает и личным примером — принимает участие в зимних заплывах, катается на лыжах, также под его патронажем во Владивостоке проходят групповые зарядки.

