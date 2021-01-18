В Уссурийске появилась первая новостройка с «Умным домофоном» от «Ростелекома»

«Первоочередная задача нашей компании — это создание максимально удобных, комфортных и безопасных условий в жилых домах, которые мы строим. Благодаря сервису “Умный домофон” мы еще на один шаг приблизились к своей цели. Приятно осознавать, что мы первые в Уссурийске применили продукт из экосистемы “Ростелеком Ключ”. Кроме того, для дополнительной безопасности жителей дома по Октябрьской, 179 в дальнейшем планируется установка камер видеонаблюдения за территорией жилого дома: детской площадкой, парковкой, проездами. Записи с камер будут доступны в личном кабинете пользователя. В перспективе будем использовать и другие сервисы “Ростелеком Ключа” в новых проектах нашей компании», — добавил генеральный директор ООО «Илиада» Станислав Волошин.