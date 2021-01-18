В Уссурийске появилась первая новостройка с «Умным домофоном» от «Ростелекома»

«Ростелеком» установил в Уссурийске первый умный домофон в новостройке по адресу ул. Октябрьская, 179. Будущие жильцы дома смогут с помощью мобильного приложения удаленно открывать дверь в подъезд, назначать временные индивидуальные коды доступа для гостей и курьеров. Заказчиком услуги выступила строительная компания «Илиада».
«Умный домофон» обеспечивает интеллектуальный контроль доступа в подъезд. Пользователи могут управлять доступом в подъезд даже если находятся за пределами дома и города. В случае прихода гостей, курьеров или других посетителей в системе предусмотрена возможность генерации временных кодов сроком на 24 часа. Вызов с домофона поступает сразу на несколько мобильных устройств членов семьи. Архив записей с камеры домофона сохраняется в личном кабинете, поэтому жильцы всегда смогут проверить, кто и в какое время заходил в подъезд. Панели умного домофона установлены на всех подъездных дверях новостройки и оборудованы антивандальным корпусом и встроенной камерой видеонаблюдения.
«Сервисы экосистемы “Ростелеком Ключ” начали появляться в жилых комплексах Владивостока с апреля 2020 года. Внедрение умного решения во втором крупнейшем по численности населения городе края было делом времени, и мы рады, что успели реализовать этот проект в прошедшем декабре. Мы только начинаем знакомить жителей Уссурийска с возможностями “Ростелеком Ключ”, но уверены в хороших перспективах», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.
«Первоочередная задача нашей компании — это создание максимально удобных, комфортных и безопасных условий в жилых домах, которые мы строим. Благодаря сервису “Умный домофон” мы еще на один шаг приблизились к своей цели. Приятно осознавать, что мы первые в Уссурийске применили продукт из экосистемы “Ростелеком Ключ”. Кроме того, для дополнительной безопасности жителей дома по Октябрьской, 179 в дальнейшем планируется установка камер видеонаблюдения за территорией жилого дома: детской площадкой, парковкой, проездами. Записи с камер будут доступны в личном кабинете пользователя. В перспективе будем использовать и другие сервисы “Ростелеком Ключа” в новых проектах нашей компании», — добавил генеральный директор ООО «Илиада» Станислав Волошин.
«Умный домофон» входит в состав платформы «Ростелеком Ключ». Помимо умного домофона застройщики, управляющие компании или товарищества собственников жилья могут установить в своих домах умные счетчики, умные шлагбаумы и комплексное видеонаблюдение. Сервисы могут применяться как в отдельном доме, так и в целом микрорайоне.
Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru и по телефону 8 800 301 05 50.
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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.
Выручка группы компаний за 9 месяцев 2020 г. составила 383,9 млрд руб., OIBDA достигла 149,6 млрд руб. (39,0% от выручки), чистая прибыль — 27,4 млрд руб.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».