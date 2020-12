«Ростелеком» внедряет систему голосового обслуживания граждан на Дальнем Востоке

Голосовые роботы-помощники от «Ростелекома» начали консультировать граждан по актуальным вопросам в учреждениях Дальнего Востока.

Интеллектуальная система голосового обслуживания сама определяет тему запроса, выдает ответ или переводит на соответствующее ведомство. Голосовой помощник умеет не только принимать звонки, но и самостоятельно обзванивает население. «Система голосового обслуживания «Ростелекома» построена на принципе искусственного интеллекта. Изначально систему обучили в лаборатории, теперь благодаря нейронным сетям она способна обучаться самостоятельно, развивать свой словарный запас. Модуль аналитики умной системы помогает определить наиболее горячие темы, по которым обращаются граждане. Развитие подобных голосовых роботов-помощников позволит органам власти консолидировать звонки жителей в регионе, оптимизировать работу ведомств в части приема обращений граждан, грамотно перераспределяет нагрузку среди операторов учреждений», – комментирует директор по прикладным проектам макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Максим Ситников. На Камчатке голосовой помощник «Полина» обрабатывает запросы жителей, поступающие по телефону в приемную губернатора. Система голосового обслуживания распределяет обращения граждан по трем темам, которые в период тестирования система выявила как наиболее популярные среди населения: социальная поддержка, ЖКХ и здравоохранение. Соответственно, робот перенаправляет запрос жителя в одно из трех министерств: социального благополучия и семейной политики, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики либо здравоохранения Камчатского края. Отдельно предусмотрено переключение на колл-центр, который занимается вопросами по COVID-19. В Сахалинской области голосовой помощник от «Ростелекома» функционирует на базе единого колл-центра. Робот консультирует население по вопросам ЖКХ: это вывоз мусора, работы управляющих компаний, капитальный ремонт, отопительный сезон и прочее. Робот-помощник проводит опрос граждан, которые находятся в режиме самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией: спрашивает ФИО, состояние здоровья и местонахождение. В дальнейшем планируется расширение списка сахалинских ведомств, подключенных к единому колл-центру, а также проведение социальных опросов, анкетирования. Возможности системы голосового обслуживания «Ростелекома» в дальневосточных ведомствах будут увеличиваться: возрастет количество ведомств, подключенных к системе для решения проблем населения, расширятся списки консультационных услуг и сервисов информирования граждан. * * * ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. Выручка группы компаний за 9 месяцев 2020 г. составила 383,9 млрд руб., OIBDA достигла 149,6 млрд руб. (39,0% от выручки), чистая прибыль — 27,4 млрд руб. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

