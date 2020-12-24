«Ростелеком» внедряет систему голосового обслуживания граждан на Дальнем Востоке

На Камчатке голосовой помощник «Полина» обрабатывает запросы жителей, поступающие по телефону в приемную губернатора. Система голосового обслуживания распределяет обращения граждан по трем темам, которые в период тестирования система выявила как наиболее популярные среди населения: социальная поддержка, ЖКХ и здравоохранение. Соответственно, робот перенаправляет запрос жителя в одно из трех министерств: социального благополучия и семейной политики, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики либо здравоохранения Камчатского края. Отдельно предусмотрено переключение на колл-центр, который занимается вопросами по COVID-19.