Российские экологи ставят «Терминал Астафьева» в пример всем стивидорным компаниям

Уже полностью выполнены все подземные работы, возведены первые капители опор навеса. Все конструкции доставлены из Испании в Находку, где началась их сборка. Монтаж уникального сооружения начнется уже в марте и должен быть завершен в течение нынешнего года. Конкретные сроки окончания этих работ пока не называются, поскольку из-за пандемии коронавируса есть определенные сложности с привлечением специалистов, способных вести монтаж металлических конструкций на высоте 39 метров. По словам Руслана Кондратова, монтажников приходится искать по всей стране, однако сомнений в том, что эта большая работа будет сделана качественно и своевременно, ни у кого нет. По оценкам руководителя «Терминала Астафьева», инвестиции в модернизацию погрузочного комплекса компании составили более 1 миллиарда рублей.