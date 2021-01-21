Тестироваться на антитела перед вакцинацией от COVID-19 необязательно

Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции пациентам не требуется проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М. Для получения прививки гражданину необходимо записаться в лист ожидания в поликлинике, к которой он приписан, а на вакцинацию взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

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