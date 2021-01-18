Хватит бояться, надо прививаться: В Приморье стартовала массовая вакцинация от COVID-19

Если на территории нет прививочного пункта, жители могут заявить о своем желании в медицинское учреждение по месту жительства по телефону — данные вносятся в лист ожидания. Лист передается в пункт вакцинации, откуда гражданину и поступит приглашение. Если в районе нет прививочного пункта, граждан из листов ожидания в пункт вакцинации будут доставлять автотранспортом медицинской организации или предоставленным муниципалитетом транспортом.