Хватит бояться, надо прививаться: В Приморье стартовала массовая вакцинация от COVID-19

В Приморском крае началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» доставлена в 11 пунктов, оборудованных при медицинских бюджетных учреждениях крупных городов. Об этом газете «Золотой Рог» сообщили с пресс-службе правительства края.

Жители Владивостока могут записаться на прививку по телефону поликлиник, на базе которых развернуты пункты вакцинации — это Владивостокская поликлиника № 1 (Океанский проспект, 35), Владивостокская поликлиника № 6 (Сахалинская, 58), Владивостокская поликлиника № 9 (Адмирала Горшкова, 3). Для жителей других городов Приморского края пункты вакцинации открыты на базе следующих медицинских учреждений: Арсеньевская, Находкинская горбольницы, Уссурийская и Дальнереченская центральные горбольницы, Дальнегорская и Октябрьская центральные районные больницы, Артемовская горбольница № 1, Спасская городская поликлиника. Если на территории нет прививочного пункта, жители могут заявить о своем желании в медицинское учреждение по месту жительства по телефону — данные вносятся в лист ожидания. Лист передается в пункт вакцинации, откуда гражданину и поступит приглашение. Если в районе нет прививочного пункта, граждан из листов ожидания в пункт вакцинации будут доставлять автотранспортом медицинской организации или предоставленным муниципалитетом транспортом. «В инструкции к вакцине "Гам-КОВИД-Вак" (название для зарубежных рынков - "Спутник V") перечисляется несколько групп противопоказаний. Это острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострения хронических болезней, тяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболеваниях желудочно-кишечного тракта, беременность и период грудного вскармливания и возраст до 18 лет», — отметила главный инфекционист Приморского края Анна Симакова. Для прохождения вакцинации пациенту нужно иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Иммунизация населения проводится бесплатно и добровольно. Как отметили в краевом минздраве, данные каждого пациента вносятся в единый общероссийский регистр, после первой аппликации, через 21 день пациента пригласят на вторую прививку, поскольку вакцина «Гам-КОВИД-Вак» является двухкомпонентной. «Иммунитет формируется в течение 42 дней после первой прививки. В этот период стоит особенно следить за своим здоровьем, избегать массового скопления людей. И даже по истечении 42 дней гражданам, прошедшим вакцинацию, следует носить маски до формирования популяционного иммунитета», — сообщила Анна Симакова. Напомним, что в Приморском крае сохраняется ежедневный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, на 18 января выявлено 235 заболевших COVID-19 (33 486 человек за весь период эпидемии), выздоровели всего 24 824 человека (+127 за последние сутки).

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter