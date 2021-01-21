Более 24 тысяч доз вакцины против COVID-19 будут храниться в рефрижераторных секциях «Сухого порта»

Более 24 тысяч доз вакцины против COVID-19 будут храниться в рефрижераторных секциях «Сухого порта»

Сегодня, 16:09
Бизнес
Photo: PrimaMedia.ru
Группа компаний «Аква-Ресурсы» откликнулась на просьбу правительства края
Как сообщается, в Приморье поступила вакцина от коронавируса «ГамКовидВак» в количестве 24 тысяч доз. Из аэропорта в специальных термобоксах препарат доставили до пункта хранения — площадки ООО «Сухой порт», входящий в состав группы компаний «Аква-Ресурсы».

В рефрижераторных секциях вакцина будет храниться до момента отправки в пункты вакцинации.

Рефсекции компании сохраняют температуру ниже -18 градусов, подходящую для хранения вакцины. Они круглосуточно подключены к энергообеспечению, а каждые четыре часа сотрудники в течение всего срока хранения будут проверять температурный режим. Медицинские работники приморского центра вакцинопрофилактики на месте приняли вакцину и проверили режим работы рефконтейнера, убедившись, что необходимая температура стабильно поддерживается.

Photo:PrimaMedia.ru

«На сегодняшний день для Приморского края это самая главная и важная тема — поставка вакцины. Все это нужно для того, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом, и защитить население Приморья. Сегодня к нам поступила первая партия вакцины и уже завтра согласно установленному графику она будет распространена по всей территории Приморского края», — рассказала заведующая центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

По словам главного врача краевой детской клинической № 2 больницы Инны Зеленковой, важно, что социально-ориентированный бизнес подключился к решению этой важной задачи.

«Мы очень благодарны группе компаний „Аква-Ресурсы“ и ее президенту Руслану Кондратову за то, что они практически молниеносно откликнулись на решение этой проблемы. Здесь сделано все логистически правильно, быстро, оперативно. Уже практически с завтрашнего дня эта вакцина начнет поступать в разные районы Приморского края», — сказала главный врач краевой детской клинической больницы № 2 Инна Зеленкова.

Отметим, что в адрес группы компаний «Аква-Ресурсы " обратилось правительство Приморского края с просьбой принять на ответственное хранение вакцину против инфекции Covid-19.

Photo:PrimaMedia.ru

«Учитывая, что площадка на предприятии „Сухой порт“ в Артёме обладает всеми необходимыми условиями — в первую очередь нужным температурным режимом, мы оперативно организовали всю подготовительную работу. В настоящее время первая партия, а это 24 600 доз, прибыла на нашу площадку и в дальнейшем с соблюдением всех правил будет распространена по территории Приморья. Расположение Сухого порта позволяет не заезжать во Владивосток, что дополнительно сократит время доставки вакцины», — рассказал представитель компании «Аква-ресурсы» Олег Сорокин.

В начале февраля на территорию «Сухого порта» поступит еще одна партия вакцины — 63700 доз.

Stories:
Приморье
Related news:
БизнесздоровьеЗдравоохранениеКоронавирусCOVID-19вакцинавакцинация
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы