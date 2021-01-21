Более 24 тысяч доз вакцины против COVID-19 будут храниться в рефрижераторных секциях «Сухого порта»

«Учитывая, что площадка на предприятии „Сухой порт“ в Артёме обладает всеми необходимыми условиями — в первую очередь нужным температурным режимом, мы оперативно организовали всю подготовительную работу. В настоящее время первая партия, а это 24 600 доз, прибыла на нашу площадку и в дальнейшем с соблюдением всех правил будет распространена по территории Приморья. Расположение Сухого порта позволяет не заезжать во Владивосток, что дополнительно сократит время доставки вакцины», — рассказал представитель компании «Аква-ресурсы» Олег Сорокин.