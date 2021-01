Более 24 тысяч доз вакцины против COVID-19 будут храниться в рефрижераторных секциях «Сухого порта»

Как сообщается, в Приморье поступила вакцина от коронавируса «ГамКовидВак» в количестве 24 тысяч доз. Из аэропорта в специальных термобоксах препарат доставили до пункта хранения — площадки ООО «Сухой порт», входящий в состав группы компаний «Аква-Ресурсы».

В рефрижераторных секциях вакцина будет храниться до момента отправки в пункты вакцинации. Рефсекции компании сохраняют температуру ниже -18 градусов, подходящую для хранения вакцины. Они круглосуточно подключены к энергообеспечению, а каждые четыре часа сотрудники в течение всего срока хранения будут проверять температурный режим. Медицинские работники приморского центра вакцинопрофилактики на месте приняли вакцину и проверили режим работы рефконтейнера, убедившись, что необходимая температура стабильно поддерживается. Photo: PrimaMedia.ru «На сегодняшний день для Приморского края это самая главная и важная тема — поставка вакцины. Все это нужно для того, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом, и защитить население Приморья. Сегодня к нам поступила первая партия вакцины и уже завтра согласно установленному графику она будет распространена по всей территории Приморского края», — рассказала заведующая центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьева. По словам главного врача краевой детской клинической № 2 больницы Инны Зеленковой, важно, что социально-ориентированный бизнес подключился к решению этой важной задачи. «Мы очень благодарны группе компаний „Аква-Ресурсы“ и ее президенту Руслану Кондратову за то, что они практически молниеносно откликнулись на решение этой проблемы. Здесь сделано все логистически правильно, быстро, оперативно. Уже практически с завтрашнего дня эта вакцина начнет поступать в разные районы Приморского края», — сказала главный врач краевой детской клинической больницы № 2 Инна Зеленкова. Отметим, что в адрес группы компаний «Аква-Ресурсы " обратилось правительство Приморского края с просьбой принять на ответственное хранение вакцину против инфекции Covid-19. Photo: PrimaMedia.ru «Учитывая, что площадка на предприятии „Сухой порт“ в Артёме обладает всеми необходимыми условиями — в первую очередь нужным температурным режимом, мы оперативно организовали всю подготовительную работу. В настоящее время первая партия, а это 24 600 доз, прибыла на нашу площадку и в дальнейшем с соблюдением всех правил будет распространена по территории Приморья. Расположение Сухого порта позволяет не заезжать во Владивосток, что дополнительно сократит время доставки вакцины», — рассказал представитель компании «Аква-ресурсы» Олег Сорокин. В начале февраля на территорию «Сухого порта» поступит еще одна партия вакцины — 63700 доз.

