На острове Русском открывается пункт вакцинации от COVID-19

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, дополнительные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции открываются на базе владивостокских поликлиник № 1 и № 6, а также Артемовской городской больницы № 2. Режим работы всех пунктов — с 8.00 до 18.00 в рабочие дни, с 9.00 до 16.00 — в субботу.

Пункт вакцинации в поселке Аякс начинает работу 22 января, три другие — откроются с 25 января. Напомним, что вакцинация в Приморском крае ведется с 18 января двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (название для зарубежных рынков — «Спутник V»). На иммунизацию приглашаются люди, записавшиеся в своих поликлиниках в листы ожидания. Для записи на вакцинацию следует позвонить в пункт вакцинации или свою поликлинику и сообщить о желании иммунизироваться. В ближайшее время будет доступна запись через портал Госуслуги. Если на территории нет прививочного пункта, жители заявляют о своем желании в медицинское учреждение по месту жительства по телефону — данные вносятся в лист ожидания. Лист передается в пункт вакцинации, откуда гражданину поступит приглашение и куда будет организована доставка служебным транспортом медицинской организации или муниципалитета. Пункты вакцинации в Приморье: Владивостокская поликлиника № 1 — Океанский проспект, 35; — остров Русский, поселок Аякс, ДВФУ, корпус 1.8; — улица Котельникова, 10 (с 25 января); Владивостокская поликлиника № 6 — улица Сахалинская, 58; — улица Борисенко, 29 (с 25 января); Владивостокская поликлиника № 9 — улица Адмирала Горшкова, 3; Арсеньевская городская больница — улица Островского, 40; Находкинская городская больница — улица Пирогова, 34; Уссурийская центральная городская больница — улица Комарова, 55; Дальнереченская центральные городская больница — улица Ленина, 34; Дальнегорская центральная районная больница — улица 50 лет Октября, 94; Октябрьская центральная районная больница — село Покровка, Пионерская, 14; — село Липовцы, улица Ушинского, 18а; Артемовская городская больница № 1 — Партизанский проспект, 18; Артемовской городской больницы № 2 — улица Октябрьская, 14 (с 25 января); Спасская городская поликлиника — улица Ленинская, 29. Отметим, в приоритетном порядке на вакцинацию приглашаются лица старшей возрастной категории, старше 55 лет, граждане с хроническими заболеваниями. Записаться в лист ожидания и пройти иммунизацию против COVID-19 может любой желающий.

