На острове Русском открывается пункт вакцинации от COVID-19

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, дополнительные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции открываются на базе владивостокских поликлиник № 1 и № 6, а также Артемовской городской больницы № 2. Режим работы всех пунктов — с 8.00 до 18.00 в рабочие дни, с 9.00 до 16.00 — в субботу.

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