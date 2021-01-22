zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На острове Русском открывается пункт вакцинации от COVID-19

21 января 2021, 23:37
Фото: Правительство Приморского края
В Приморье разворачивают дополнительные пункты вакцинации
Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, дополнительные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции открываются на базе владивостокских поликлиник № 1 и № 6, а также Артемовской городской больницы № 2. Режим работы всех пунктов — с 8.00 до 18.00 в рабочие дни, с 9.00 до 16.00 — в субботу.

Пункт вакцинации в поселке Аякс начинает работу 22 января, три другие — откроются с 25 января.

Напомним, что вакцинация в Приморском крае ведется с 18 января двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (название для зарубежных рынков — «Спутник V»). На иммунизацию приглашаются люди, записавшиеся в своих поликлиниках в листы ожидания.

Для записи на вакцинацию следует позвонить в пункт вакцинации или свою поликлинику и сообщить о желании иммунизироваться. В ближайшее время будет доступна запись через портал Госуслуги.

Если на территории нет прививочного пункта, жители заявляют о своем желании в медицинское учреждение по месту жительства по телефону — данные вносятся в лист ожидания. Лист передается в пункт вакцинации, откуда гражданину поступит приглашение и куда будет организована доставка служебным транспортом медицинской организации или муниципалитета.

Пункты вакцинации в Приморье:

Владивостокская поликлиника № 1

— Океанский проспект, 35;

— остров Русский, поселок Аякс, ДВФУ, корпус 1.8;

— улица Котельникова, 10 (с 25 января);

Владивостокская поликлиника № 6

— улица Сахалинская, 58;

— улица Борисенко, 29 (с 25 января);

Владивостокская поликлиника № 9

— улица Адмирала Горшкова, 3;

Арсеньевская городская больница

— улица Островского, 40;

Находкинская городская больница

— улица Пирогова, 34;

Уссурийская центральная городская больница

— улица Комарова, 55;

Дальнереченская центральные городская больница

— улица Ленина, 34;

Дальнегорская центральная районная больница

— улица 50 лет Октября, 94;

Октябрьская центральная районная больница

— село Покровка, Пионерская, 14;

— село Липовцы, улица Ушинского, 18а;

Артемовская городская больница № 1

— Партизанский проспект, 18;

Артемовской городской больницы № 2

— улица Октябрьская, 14 (с 25 января);

Спасская городская поликлиника

— улица Ленинская, 29.

Отметим, в приоритетном порядке на вакцинацию приглашаются лица старшей возрастной категории, старше 55 лет, граждане с хроническими заболеваниями. Записаться в лист ожидания и пройти иммунизацию против COVID-19 может любой желающий.

Материалы по теме
Вакцина от COVID-19 поступила в медучреждения Владивостока, Находки и УссурийскаХватит бояться, надо прививаться: В Приморье стартовала массовая вакцинация от COVID-19Более 24 тысяч доз вакцины против COVID-19 будут храниться в рефрижераторных секциях «Сухого порта»
#Новости#Здоровье#Здравоохранение#Вакцинация#Коронавирус#Медицина#COVID-19#Вакцина#Приморье#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56