На острове Русском открывается пункт вакцинации от COVID-19

Пункт вакцинации в поселке Аякс начинает работу 22 января, три другие — откроются с 25 января.
Напомним, что вакцинация в Приморском крае ведется с 18 января двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (название для зарубежных рынков — «Спутник V»). На иммунизацию приглашаются люди, записавшиеся в своих поликлиниках в листы ожидания.
Для записи на вакцинацию следует позвонить в пункт вакцинации или свою поликлинику и сообщить о желании иммунизироваться. В ближайшее время будет доступна запись через портал Госуслуги.
Если на территории нет прививочного пункта, жители заявляют о своем желании в медицинское учреждение по месту жительства по телефону — данные вносятся в лист ожидания. Лист передается в пункт вакцинации, откуда гражданину поступит приглашение и куда будет организована доставка служебным транспортом медицинской организации или муниципалитета.
Пункты вакцинации в Приморье:
Владивостокская поликлиника № 1
— Океанский проспект, 35;
— остров Русский, поселок Аякс, ДВФУ, корпус 1.8;
— улица Котельникова, 10 (с 25 января);
Владивостокская поликлиника № 6
— улица Сахалинская, 58;
— улица Борисенко, 29 (с 25 января);
Владивостокская поликлиника № 9
— улица Адмирала Горшкова, 3;
Арсеньевская городская больница
— улица Островского, 40;
Находкинская городская больница
— улица Пирогова, 34;
Уссурийская центральная городская больница
— улица Комарова, 55;
Дальнереченская центральные городская больница
— улица Ленина, 34;
Дальнегорская центральная районная больница
— улица 50 лет Октября, 94;
Октябрьская центральная районная больница
— село Покровка, Пионерская, 14;
— село Липовцы, улица Ушинского, 18а;
Артемовская городская больница № 1
— Партизанский проспект, 18;
Артемовской городской больницы № 2
— улица Октябрьская, 14 (с 25 января);
Спасская городская поликлиника
— улица Ленинская, 29.
Отметим, в приоритетном порядке на вакцинацию приглашаются лица старшей возрастной категории, старше 55 лет, граждане с хроническими заболеваниями. Записаться в лист ожидания и пройти иммунизацию против COVID-19 может любой желающий.