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Первую «Дальневосточную ипотеку» под 1% получила семья из Владивостока

25 января 2021, 03:09
Фото: ИК "Золотой Рог"
Семь банков — участников программы выдают ипотеку по ставке, ниже 2%
Первый кредит по программе «Дальневосточная ипотека» под 1% выдан семье из Владивостока в Приморском отделении ПАО Сбербанк.
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Такая ставка стала доступна благодаря снижению ставки на ипотечные кредиты на 0,7 процентного пункта, а также скидке при регистрации сделки в электронном виде, сообщили газете «Золотой Рог» в Приморском отделении Сбербанка.

«Можно сказать, нам повезло: мы присмотрели подходящую 2-комнатную квартиру и планировали брать ипотеку на её покупку. Рассматривали разные предложения, но неожиданно узнали о возможности получить кредит всего под 1%, то есть новая квартира — практически в рассрочку. Конечно, мы не преминули воспользоваться таким предложением, тем более что через 20 лет это будут уже совершенно другие деньги. Заявку на ипотеку оформили очень быстро, воспользовавшись сервисом ʺЭлектронная регистрацияʺ. И теперь мы — счастливые владельцы 64 квадратов в новострое, что особо ценно с учетом ожидаемого пополнения в семействе», — сообщили супруги.

Напомним, льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребёнка, возраст которого не превышает 19 лет.

«Дальневосточная ипотека» предоставляется на покупку квартиры в новостройке или строительство дома на территории Дальневосточного федерального округа, а также на вторичное жильё у юридического или физического лица на сельских территориях ДФО, Магаданской области и Чукотского автономного округа. Также субсидированная программа доступна владельцам «дальневосточного гектара» для строительства на нём индивидуального жилого дома.

Максимальный срок кредита — 20 лет и 2 месяца, сумма кредита — до 6 млн рублей. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.

Ставка снижена банком до 1% годовых при условии регистрации ипотеки с использованием сервиса ʺЭлектронная регистрацияʺ. Получить кредит можно до 31 декабря 2024 года, при этом срок оформления кредита на вторичном рынке на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа — до 31 декабря 2021 года.

В настоящее время принимают заявки и выдают кредиты по программе 13 банков, филиальная сеть которых составляет 692 отделения и покрывает все муниципальные образования 11 субъектов ДФО. Семь банков-участников программы «Дальневосточная ипотека» предлагают ставку ниже 2%. Это Банк «ДОМ.РФ» — 1,2% при дистанционной подаче заявки и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ; Азиатско-Тихоокеанский банк — 1,6% для работников бюджетной сферы; Россельхозбанк — 1,7% годовых при покупке квартиры на первичном или вторичном рынке; Алмазэргиенбанк — 1,7% годовых для зарплатных клиентов; Совкомбанк — 1,9% годовых для всех; ВТБ — 1% годовых для всех.

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