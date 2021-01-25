Первую «Дальневосточную ипотеку» под 1% получила семья из Владивостока

«Можно сказать, нам повезло: мы присмотрели подходящую 2-комнатную квартиру и планировали брать ипотеку на её покупку. Рассматривали разные предложения, но неожиданно узнали о возможности получить кредит всего под 1%, то есть новая квартира — практически в рассрочку. Конечно, мы не преминули воспользоваться таким предложением, тем более что через 20 лет это будут уже совершенно другие деньги. Заявку на ипотеку оформили очень быстро, воспользовавшись сервисом ʺЭлектронная регистрацияʺ. И теперь мы — счастливые владельцы 64 квадратов в новострое, что особо ценно с учетом ожидаемого пополнения в семействе», — сообщили супруги.