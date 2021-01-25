Во Владивостоке возвели три жилых комплекса

«В целом, рынок первичного жилья Владивостока будет развиваться прежними темпами: старый жилой фонд стареет, потребитель хочет получать за свои деньги более комфортное жилье. Продолжится работа над завершением долгостроев в столице Приморья. Большую популярность будут получать проекты комплексной застройки территорий. Речь уже идет не об отдельных зданиях, а разрабатываются и строятся целые микрорайоны, где заранее закладываются социальные объекты: детские сады и школы. Наличие статуса резидента СПВ позволяет приморским застройщикам реализовывать более масштабные проекты», — утверждает партнер ООО «Тайгер Консалтинг» Андрей Мичулис.