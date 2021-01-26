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Осторожно, мошенники: Как уберечь честно заработанное от посягательств

26 января 2021, 02:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Основные виды мошенничества, благодаря которым вы можете лишиться кровных
В нашей «Школе Экономической грамотности» мы много говорили о том, как получить, сохранить и приумножить свои деньги. Пришла пора рассказать, как уберечь их от посягательств посторонних. Сегодня мы расскажем вам об основных видах мошенничества, благодаря которым вы можете легко лишиться своих сбережений.
Сюжет
Банки

Предупреждён — значит вооружён

Сразу оговоримся, что далее будет приведён далеко не полный список, ведь даже Остап Бендер знал как минимум 400 относительно честных способов отъёма денег у населения, а во времена великого комбинатора не было компьютеров, интернета и онлайн-банкинга. Современные мошенники постоянно совершенствуются, поэтому я ещё не раз расскажу о новых хитроумных комбинациях. Ведь только огласка схем мошенничества делает их неработоспособными. Те, кто знает «способы и методы», никогда не даст себя обмануть. Но иметь представление о том, как можно потерять деньги, недостаточно. Главное — вовремя распознать мошенника и понять, что в данный момент вас пытаются обмануть!

Важно критически относиться к любой нестандартной ситуации и помнить, что современный мир, к сожалению, полон тех, кто спит и видит, как бы завладеть вашими сбережениями. И да, нужно упомянуть ещё одно немаловажное обстоятельство.

Современные мошенники не особо боятся быть «опознанными». Во-первых, при нынешних методах опознать «злодея» крайне сложно. Для этого используются и подложные документы при регистрации доменов, и анонимные телефонные номера, и ещё целый набор хитростей и уловок. Но даже если его опознают, по закону упечь хитрого мошенника за решётку практически невозможно.

Дело в том, что пострадавшие часто «добровольно» отдают свои деньги злодею. Чтобы такого не случилось с вами, давайте рассмотрим основные виды мошеннических схем, и, главное, как можно им сопротивляться.

Не мытьём, так катаньем

Все мошеннические схемы можно разбить на три направления. Первое — «контактное». Это когда мошенник находится в непосредственном контакте с «жертвой». Второе — «интернет», когда преступление совершается с помощью сети. Ну и третье — «телефонное», когда «развод» происходит через разговоры и СМС. Все эти направления, кроме, пожалуй, «контактного», объединяет одно — современная банковская система. Ведь именно она позволяет нам проводить банковские операции самостоятельно, без похода в отделение банка, где большинство из нижеперечисленных схем вряд ли сработали бы. Мы в любой точке мира и в любое время можем расстаться со своими деньгами с помощью пластиковой карты, компьютера или телефона. Именно это и дало мошенникам такое обширное поле деятельности.

«Безнал» прочно и, похоже, навсегда вошел в нашу жизнь. У многих теперь в кошельке гораздо больше карт, чем купюр. Несмотря на это, психологически мы до сих пор относимся к картам как к обычным деньгам. И это главная ошибка современных людей. Карта — это не деньги! Карта — это просто кусок пластика с микрочипом внутри, цифрами и буквами снаружи. На карте нет денег! Если бы у вас из кошелька украли деньги, это было бы печально, но терпимо. А вот если у вас украдут ключ от квартиры вместе с адресом и кодом от сигнализации, то это уже катастрофа. Так вот, карта и есть тот самый ключ от «квартиры, где деньги лежат». Поэтому хранить её нужно соответственно, не давая её в руки всякому встречному.

Я только подержать…

Давайте повнимательней посмотрим на вашу карту. На лицевой стороне располагается номер карты, срок ее действия, фамилия и имя владельца, прописанные латинскими буквами. Это та информация, которая даёт банку возможность понять, активна ли карта и есть ли на ней деньги. Но зная только эти данные, провести какой-либо платёж в интернете практически невозможно, для этого нужны заветные три цифры с обратной стороны.

Так называемый «код безопасности» или CVC-код и есть тот лакомый кусочек, за которым охотятся мошенники из «контактной» категории. Дело в том, что зная все данные вашей карты, вполне возможно оплатить ей в интернете многие покупки или услуги, причём есть такие «доверенные» сервисы, при использовании которых ваш банк даже не потребует подтверждение операции через СМС.

Ну, а если в руки мошеннику попадёт одновременно и карта, и номер вашего телефона, то он будет иметь полный доступ ко всем вашим банковским операциям. Сделать виртуальный клон телефона с современным развитием техники не так уж и сложно.

Надеюсь, не стоит объяснять, что можно сделать с вашими деньгами, имея полный доступ к вашему интернет-банку? Кроме всего прочего, мошенник может не просто перевести все ваши деньги на свой счёт, но и взять на вас кредит, выплачивать который придётся вам. Доказать банку, что действия с вашим счётом совершали не вы, крайне сложно.

К счастью, банковская безопасность тоже не зря ест свой хлеб и факты оформления кредитов через виртуальный телефон настолько редки, что их пока можно считать только теоретически возможными.

Что же касается практики, то вот вам пример: на прошлой неделе закончился суд над злоумышленницей, которая с помощью телефона своей подруги перевела все её деньги на свой счёт. Она лишь попросила у неё «трубку» на две минуты, якобы позвонить мужу, так как её телефон «разрядился». Пары минут вполне хватило, чтобы с помощью СМС-помощника лишить жертву всех денег подчистую. Так что прежде, чем дать кому-то «позвонить», крепко подумайте, нужно ли вам это.

Белый пластик

Именно по описанным выше причинам не стоит и кому попало давать в руки вашу пластиковую карту. Конечно, списать деньги без СМС-уведомления вряд ли удастся, но ведь злоумышленник может хотеть и не этого. Взяв в руки вашу карту, злодей может её клонировать.

Вы обратили внимание, что в кафе и ресторанах при оплате картой официант выносит к вам терминал, и всю операцию вы проводите самостоятельно? Дело вовсе не в том, что нужно набрать ПИН-код. Так рестораны избавляются от обвинений в «белом пластике». Белый пластик — это клон карты. Почему белый? Да потому что это одноразовая вещь и нет никакого смысла тратиться на краску и дизайн. Если ваша карта попадёт в руки злоумышленнику, то она вполне может побывать в специальном устройстве «Скиминг», которое за долю секунды считает с неё все данные и запишет их на «белый клон».

Теперь только нужно узнать ваш ПИН-код. Это можно сделать несколькими способами: просто подсмотреть, возможно, с помощью видеокамеры над вашим столом, или используя специальную накладную клавиатуру. Вы вряд ли её заметите, а вот она «запомнит» те цифры, на которые вы нажимаете. Вот и всё! У злоумышленника в руках клон вашей карты и ПИН-код от неё. Чтобы «обнулить» ваши счета, ему будет достаточно дойти до ближайшего банкомата. Он, конечно же, так не сделает, а продаст данные вашей карты через интернет другому злоумышленнику, возможно, даже в другой стране, чтобы правоохранительные органы ни в коем случае не смогли связать пропажу ваших денег с ним.

На такую удочку попадаются, как правило, туристы, выезжающие за рубеж. Там злодеи прекрасно понимают, что никто не будет возвращаться в чужую страну, чтобы подать заявление в полицию и ждать разбирательства. Да и вряд ли вы сможете вспомнить все моменты из своей турпоездки, в которых вы пользовались картой. Поэтому первые несанкционированные снятия с ваших счетов начнутся минимум через пару недель после вашего возвращения на родину.

Поймать мошенников в таком случае практически невозможно. Однако если вы сможете доказать банку, что в момент мошеннических снятий денег с ваших счетов вы находились в другом городе или даже стране, предъявив билеты и свидетельские показания, то деньги вам, скорее всего, вернут. Я говорю «скорее всего», потому что банк совсем не обязан этого делать.

Если вы внимательно прочитаете договор, который вы подписывали в момент получения вами карты, то найдёте там пункт о том, что пользователь карты сам несёт ответственность за сохранение тайны ПИН-кода и данных карты и обязуется никому эти данные не передавать. Доказать, что ПИН-кодом вашей карты злоумышленник завладел без вашего участия будет крайне трудно, поэтому, если похищенная сумма будет чувствительной для банка, то он может отказать в возмещении.

Так что, если вы не хотите надеяться на удачу, постарайтесь никому не давать в руки свою карту, особенно в зарубежных поездках. Старайтесь проводить все операции по карте самостоятельно, либо используйте наличные. Правда «считать» вашу карту могут и в банкомате, но это гораздо сложнее, к тому же банки активно борются с таким способом мошенничества. В следующий раз я расскажу вам о других опасных схемах, и, надеюсь, это поможет уберечь ваши деньги от посягательств. «Предупреждён — значит вооружён»!

Александр КИКТЕНКО.

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