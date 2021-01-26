Осторожно, мошенники: Как уберечь честно заработанное от посягательств

«Безнал» прочно и, похоже, навсегда вошел в нашу жизнь. У многих теперь в кошельке гораздо больше карт, чем купюр. Несмотря на это, психологически мы до сих пор относимся к картам как к обычным деньгам. И это главная ошибка современных людей. Карта — это не деньги! Карта — это просто кусок пластика с микрочипом внутри, цифрами и буквами снаружи. На карте нет денег! Если бы у вас из кошелька украли деньги, это было бы печально, но терпимо. А вот если у вас украдут ключ от квартиры вместе с адресом и кодом от сигнализации, то это уже катастрофа. Так вот, карта и есть тот самый ключ от «квартиры, где деньги лежат». Поэтому хранить её нужно соответственно, не давая её в руки всякому встречному.