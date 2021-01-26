В Приморье до конца недели увеличат количество пунктов вакцинации

Так, еще два пункта вакцинации развернуты в Приморье на базе клинической больницы «РЖД-Медицина»: во Владивостоке на улице 2-я Круговая, 10, и в Уссурийске на Блюхера, 10 (корпус 3). Пройти иммунизацию в них может как прикрепленное население, так и любой желающий.
«Для того, чтобы снизился рост числа заболевших COVID-19 и улучшилась эпидемиологическая обстановка в Приморье, необходимо достигнуть популяционного иммунитета. Медики настоятельно рекомендуют привиться тем, кто не болел», — прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Приморского края Тамара Курченко.
В правительстве Приморского края напоминают, что вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Для записи на иммунизацию жители Приморья могут записаться в лист ожидания, обратившись в поликлинику по месту прикрепления, или через сайт Госуслуги. На вакцинацию необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Никакие справки на антитела не требуются.
Также напомним, что 25 января еще 24 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» против коронавирусной инфекции поступили в Приморье. Партия будет распределена в 18 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений в городах и поселках края.
Владивостокская поликлиника № 1
— Океанский проспект, 35;
— остров Русский, поселок Аякс, ДВФУ, корпус 1.8;
— улица Котельникова, 10;
Владивостокская поликлиника № 6
— улица Сахалинская, 58;
— улица Борисенко, 29 (с 25 января);
Владивостокская поликлиника № 9
— улица Адмирала Горшкова, 3;
Арсеньевская городская больница
— улица Островского, 40;
Находкинская городская больница
— улица Пирогова, 34;
Уссурийская центральная городская больница
— улица Комарова, 55;
Дальнереченская центральные городская больница
— улица Ленина, 34;
Дальнегорская центральная районная больница
— улица 50 лет Октября, 94;
Октябрьская центральная районная больница
— село Покровка, Пионерская, 14;
— село Липовцы, улица Ушинского, 18а;
Артемовская городская больница № 1
— улица Партизанская, 18;
Артемовская городская больница № 2
— улица Лазо, 10;
Спасская городская поликлиника
— улица Ленинская, 29;
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина»
— Владивосток, улица 2-я Круговая, 10;
— Уссурийск, улица Блюхера, 10, корпус 3.