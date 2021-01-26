В Приморье построят новый культурно-досуговый центр

Как сообщили пресс-службе, первым объектом, который посетила министр, стала строительная площадка в поселке Штыково. Именно здесь в 2021–2022 годах возводят новый культурно-досуговый центр. Общая площадь здания составит 1286 квадратных метров. Вместимость — 160 человек, в том числе 120 — в зрительном зале. Срок строительства центра — 15 месяцев.