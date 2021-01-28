Банк России считает ускорение инфляции в Приморье временным

Приморский край, к сожалению, до сих пор не может обеспечить себя овощами и критически зависит от поставок из Китая. На этот раз, после закрытия границ, краю удалось избежать дефицита, за счёт перепрофилирования на поставки из других регионов, но из-за транспортных расходов овощи взлетели в цене.