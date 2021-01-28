Банк России считает ускорение инфляции в Приморье временным

Как ранее сообщал «Золотой Рог», декабрьская инфляция в Приморье побила рекорды предыдущих лет. Так, инфляция на все товары и услуги в декабре 2020 года составила 5,01% к соответствующему месяцу 2019 года. Это самый большой показатель с 2015 года.
Среди основных причин роста инфляции регулятор называет ослабление рубля и снижение объёма поставок овощей из Китая. Именно в декабре наш восточный сосед не раз закрывал границу в связи с обнаружением на своей территории очагов коронавирусной инфекции. Причиной заражения covid19 в Поднебесной посчитали водителей грузовиков из России.
Приморский край, к сожалению, до сих пор не может обеспечить себя овощами и критически зависит от поставок из Китая. На этот раз, после закрытия границ, краю удалось избежать дефицита, за счёт перепрофилирования на поставки из других регионов, но из-за транспортных расходов овощи взлетели в цене.
Однако специалисты Дальневосточного ГУ Банка России считают, что ситуация с ростом цен, в ближайшее время должна стабилизироваться.
Большинство экспертов разделяют оптимизм регулятора, однако связывают замедление инфляции не с повышением пошлин на экспорт и жестким регулированием цен, а с оживлением мировой экономики и вакцинацией на территории нашей страны. По их мнению, после достижения так называемого «популяционного иммунитета», Китай вновь откроет свои границы. Ведь остановка торговли не выгодна и нашему ближайшему соседу.