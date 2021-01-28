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Банк России считает ускорение инфляции в Приморье временным

28 января 2021, 04:45
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Приморский край, к сожалению, до сих пор не может обеспечить себя овощами
Согласно аналитике Дальневосточного ГУ Банка России, в декабре прошлого года инфляция в Приморье была выше, чем в целом по России. Она достигла значения в 5%, в то время как, по мнению ЦБ, в целом по стране инфляция не превысила 4,9%.

Как ранее сообщал «Золотой Рог», декабрьская инфляция в Приморье побила рекорды предыдущих лет. Так, инфляция на все товары и услуги в декабре 2020 года составила 5,01% к соответствующему месяцу 2019 года. Это самый большой показатель с 2015 года.

Среди основных причин роста инфляции регулятор называет ослабление рубля и снижение объёма поставок овощей из Китая. Именно в декабре наш восточный сосед не раз закрывал границу в связи с обнаружением на своей территории очагов коронавирусной инфекции. Причиной заражения covid19 в Поднебесной посчитали водителей грузовиков из России.

Приморский край, к сожалению, до сих пор не может обеспечить себя овощами и критически зависит от поставок из Китая. На этот раз, после закрытия границ, краю удалось избежать дефицита, за счёт перепрофилирования на поставки из других регионов, но из-за транспортных расходов овощи взлетели в цене.

Однако специалисты Дальневосточного ГУ Банка России считают, что ситуация с ростом цен, в ближайшее время должна стабилизироваться.

Большинство экспертов разделяют оптимизм регулятора, однако связывают замедление инфляции не с повышением пошлин на экспорт и жестким регулированием цен, а с оживлением мировой экономики и вакцинацией на территории нашей страны. По их мнению, после достижения так называемого «популяционного иммунитета», Китай вновь откроет свои границы. Ведь остановка торговли не выгодна и нашему ближайшему соседу.

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