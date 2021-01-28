Непогода в Приморье: Мост на остров Русский могут закрыть

По информации министерства ГОЧС Приморья, на данный момент наибольшее количество осадков выпало во Владивостоке, Артеме и Хасанском районе. Снег продолжается, больше всего осадков ожидается в южной и восточной частях региона. В континентальной части ветер поднимется до 15-20 метров в секунду, на побережье — до 30 метров в секунду, а во Владивостоке и на мысах порывы будут достигать 33-38 метров в секунду. Ситуацию усугубят снежные заносы, накат и гололедица. Жителей и гостей города и края просят быть внимательными и аккуратными во время непогоды.