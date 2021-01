Проверка на прочность: Приморье ожидает очередной удар стихии

В ближайшие двое суток Приморье будет находиться под влиянием активного южного циклона, который смещается с районов Желтого моря. Действует штормовое предупреждение.

Циклон проходит север Корейского полуострова. Его облачная шапка накрыла Приморье. На юго-западе края идет снег, усилился ветер, началась метель. Дороги Владивостока скованы пробками. В Гидрометцентре России заявили, что уровень погодной опасности в Приморье достигнет оранжевого уровня из-за штормового ветра, очень сильного снега, взлома припайного льда и опасной волны в море. По сообщению Примгидромета, в первой половине дня циклон вышел на акваторию Японского моря и будет смещаться вблизи побережья Приморья. Осадки распространятся на южную половину края. Пройдет снег, местами сильный 7-19 мм. Вечером в южных районах местами очень сильный 20 мм и более за 12 часов и менее. В ночь на 29 января циклон, углубляясь, продолжит смещаться в восточном направлении к Сангарскому проливу. На большей территории сильный снег. На юге и востоке края местами очень сильный. Днем 29 января сохранится небольшой и умеренный снег. Утром на востоке местами сильный. Ветер северный 15-20 м/с, на побережье 25-30 м/с, у мысов порывы 35-38 м/с. Местами на дорогах гололедица, метель, снежный накат. Температура воздуха по краю днем 29 января от -5 до -16 °C, ночью 29 января -9…-23 °C, в горных районах до -29 °C. Во Владивостоке начало снега предполагается в 10-12 часов 28 января, прекращение в 7-10 часов 29 января. Примерное количество — 15-20 мм. Температура воздуха утром 28 января 13-15 °C, днем -8…-10 °C, ночью 29 января понижение до -16…-18 °C. Ветер: северный, северо-восточный, утром 28 января 18-23 м/с, вечером усиление до 25-30 м/с, порывами 35-38 м/с. Метель. На дорогах снежный накат, местами снежные заносы, гололедица.

