Промышленное производство в Приморье резко сократилось

Как отмечают специалисты, наибольший спад показали обрабатывающие производства — на 28.3% к 2019 году. На общий спад в обрабатывающих отраслях повлияло сокращение в следующих производствах: прочих транспортных средств и оборудования — в 2.6 раза, электрического оборудования, ремонт и монтаж машин и оборудования — в 2.5 раза, бумаги и бумажных изделий — на 24.2%, обработки древесины и производство изделий из дерева — на 18.5%.