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Проверка на прочность: Приморье ожидает очередной удар стихии

28 января 2021, 06:03
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
В регионе опять объявлено штормовое предупреждение
В ближайшие двое суток Приморье будет находиться под влиянием активного южного циклона, который смещается с районов Желтого моря. Действует штормовое предупреждение.

Циклон проходит север Корейского полуострова. Его облачная шапка накрыла Приморье. На юго-западе края идет снег, усилился ветер, началась метель. Дороги Владивостока скованы пробками.

В Гидрометцентре России заявили, что уровень погодной опасности в Приморье достигнет оранжевого уровня из-за штормового ветра, очень сильного снега, взлома припайного льда и опасной волны в море.

По сообщению Примгидромета, в первой половине дня циклон вышел на акваторию Японского моря и будет смещаться вблизи побережья Приморья. Осадки распространятся на южную половину края. Пройдет снег, местами сильный 7-19 мм. Вечером в южных районах местами очень сильный 20 мм и более за 12 часов и менее.

В ночь на 29 января циклон, углубляясь, продолжит смещаться в восточном направлении к Сангарскому проливу. На большей территории сильный снег. На юге и востоке края местами очень сильный.

Днем 29 января сохранится небольшой и умеренный снег. Утром на востоке местами сильный.

Ветер северный 15-20 м/с, на побережье 25-30 м/с, у мысов порывы 35-38 м/с.

Местами на дорогах гололедица, метель, снежный накат.

Температура воздуха по краю днем 29 января от -5 до -16 °C, ночью 29 января -9…-23 °C, в горных районах до -29 °C.

Во Владивостоке начало снега предполагается в 10-12 часов 28 января, прекращение в 7-10 часов 29 января. Примерное количество — 15-20 мм. Температура воздуха утром 28 января 13-15 °C, днем -8…-10 °C, ночью 29 января понижение до -16…-18 °C. Ветер: северный, северо-восточный, утром 28 января 18-23 м/с, вечером усиление до 25-30 м/с, порывами 35-38 м/с. Метель. На дорогах снежный накат, местами снежные заносы, гололедица.

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