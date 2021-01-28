Проверка на прочность: Приморье ожидает очередной удар стихии

По сообщению Примгидромета, в первой половине дня циклон вышел на акваторию Японского моря и будет смещаться вблизи побережья Приморья. Осадки распространятся на южную половину края. Пройдет снег, местами сильный 7-19 мм. Вечером в южных районах местами очень сильный 20 мм и более за 12 часов и менее.