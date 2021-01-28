Учеба в Глубинном продолжается: «Ростелеком» провел интернет в сельский клуб

«Ни для кого не секрет, что люди, живущие в сельской местности, зачастую лишены возможности в полной мере пользоваться современными технологиями. Село Глубинное — не исключение. И мы благодарны «Ростелекому» за столь быстрое реагирование в подключении помещения сельского клуба к интернету. В наше время невозможно представить образовательный процесс без доступа к сети, так как в мире все базируется на информационно-цифровых сервисах. Сейчас мы отмечаем высокую скорость и качество предоставляемых интернет-услуг» — добавила директор СОШ №14 Светлана Митягина.