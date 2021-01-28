zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Учеба в Глубинном продолжается: «Ростелеком» провел интернет в сельский клуб

28 января 2021, 06:46
Фото: Ростелеком
«Ростелеком» подключил к интернету сельский клуб в селе Глубинное.

Учреждение переоборудовали под учебные классы для того, чтобы школьники продолжили обучение после пожара в местной школе.

Сельская средняя общеобразовательная школа № 14 сгорела ночью с 7 на 8 января. В ней также располагался детский сад. Кроме того, пожар уничтожил оборудование и оптическую сеть «Ростелекома», которую оператор провел к зданию в 2020 году.

10 января сотрудники компании выехали в Глубинное для разработки технического решения и обследования трассы будущего строительства. 15 января работы по подключению сельского клуба к интернету были завершены. Скорость доступа составляет 50 Мбит/c.

«Чтобы школьники смогли быстрее возобновить учебный процесс, мы в кратчайшие сроки построили 650 метров новых волоконно-оптических линий связи и доставили в учреждение необходимое оборудование. Кроме того, наши сотрудники провели оптику к базовой станции сотового оператора, расположенной в селе. В дальнейшем жителям Глубинного будет доступна высокоскоростная мобильная связь четвертого поколения (4G). Она пригодится и ученикам, которые будут дистанционно учиться и готовиться к экзаменам», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

«Ни для кого не секрет, что люди, живущие в сельской местности, зачастую лишены возможности в полной мере пользоваться современными технологиями. Село Глубинное — не исключение. И мы благодарны «Ростелекому» за столь быстрое реагирование в подключении помещения сельского клуба к интернету. В наше время невозможно представить образовательный процесс без доступа к сети, так как в мире все базируется на информационно-цифровых сервисах. Сейчас мы отмечаем высокую скорость и качество предоставляемых интернет-услуг» — добавила директор СОШ №14 Светлана Митягина.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2020 г. составила 383,9 млрд руб., OIBDA достигла 149,6 млрд руб. (39,0% от выручки), чистая прибыль — 27,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

Материалы по теме
«Ростелеком» подключил к скоростному интернет 363 социально значимых объекта Приморского края«Ростелеком» в Приморском крае завершает восстановительные работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи«Ростелеком» внедряет систему голосового обслуживания граждан на Дальнем Востоке
#Новости#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56