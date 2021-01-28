В Приморье уничтожат почти 400 кг красной икры

По информации Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, постановлением ведомства физлицо, принявшее на борт грузового судна почти 400 кг икры без маркировки изготовителя и ветеринарных документов для перевозки и передачи третьим лицам, привлечено к административной ответственности.

Сюжет Владивосток