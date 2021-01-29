Российские регионы проверят на цифровую зрелость

Заместитель министра промышленности и торговли Приморья Алексей Пикалов замечает, что в целом министерство как исполнительный орган власти ставит перед собой амбициозную задачу. К концу нынешнего года процент госуслуг, которые предоставляются Минпромторгом в электронном виде, достигнет 70%. «Эту работу сегодня мы ведем достаточно активно. Уже сегодня весь процесс лицензирования деятельности компаний переведен в электронную форму. Заявителям не надо обращаться в Минпромторг лично, они имеют возможность подавать и получать документы через портал Госуслуг или МФЦ. Кроме того, с 1 июля 2021 года исчезнет обязанность получать лицензию для торговли алкогольной продукцией на бумаге. Таким образом столь значительная сфера деятельности перейдет на электронный документооборот», — поясняет Алексей Пикалов.