Матери России и Приморья волнуются, что молодежь края подвергнется дурному влиянию из-за митингов

Как рассказала руководитель общественного движения «Матери России» в Приморье Татьяна Заболотная, все материнское сообщество очень озабочено тем, что происходит.
«Ведь вольно или невольно втягиваются совершеннолетние. События 23 января нас очень встревожили, поэтому мы сегодня собрались 31 января с членами нашего движения „Матери России“: если увидим ребят, конечно, будем с ними разговаривать. Тут, например, присутствовала семья из Узбекистана: папа, беременная мама и трое детей — люди гуляли, оказались в центре города случайно. Я их предупредила, что возможны определенные события, поэтому лучше уйти в другое место», — сказала она.
Примечательно, что руководитель другой организации «Мамы Приморья» также переживает за детей и их будущее, потому что на таких мероприятиях ребята могут познакомиться с криминальными личностями и втянуться в их мир.
«Участие в несанкционированных мероприятиях — это всегда очень небезопасно, особенно для детей, поэтому я против организации и проведения таким образом любых акций, митингов. Я живу в Находке, но в настоящее время нахожусь в гостинице во Владивостоке, приехала в больницу. Знаю, что среди моих временных соседей — есть те, кто приехал из других муниципалитетов, чтобы выйти в воскресенье на центральную площадь. Эти люди настроены очень агрессивно, мне не хотелось бы находиться с ними рядом».
Напомним, что первый несанкционированный митинг состоялся 23 января. «В нем принимала участие дочка моей знакомой с подружкой. После они рассказывали, что в толпе был взрослый мужчина, который пытался „ощупать“ одну из девочек. Потом он подходил и к другим детям. Таким образом, такие несанкционированные митинги становятся местом, где кто-то действительно отстаивает свои цели, а кто-то — вот такие вот криминальные элементы — приходит, чтобы удовлетворить какие-то свои интересы. Поэтому я категорически против таких несанкционированных мероприятий — это очень опасно», — сказала Елена Герман.