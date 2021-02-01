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Доходы россиян сократились сильнее, чем ожидало правительство

31 января 2021, 23:25
Фото: ИК "Золотой Рог"
Провал 2020 года сможет быть перекрыт только к концу 2022 года
Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам пандемийного 2020 года сократились на 3,5% в годовом выражении, следует из оценки Росстата. Правительство ожидало их снижения на 3%.

С 2014 по 2017 год реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам 2019 года увеличились на 1% в годовом выражении. По итогам 2020 года они отстают на 10,6% от уровня 2013 года — последнего года устойчивого роста доходов.

Минэкономразвития рассчитывает, что в 2021 году реальные располагаемые доходы вырастут на 3%, а затем будут расти на 2,4–2,5%. Ряд экономистов не ожидает быстрого восстановления реальных располагаемых доходов: после небольшого отскока в 2021 году им видится значительный риск их стагнации. Провал 2020 года сможет быть перекрыт только к концу 2022 года, оценивал руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

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