Последствия COVID-19: Приморцы стали меньше ездить

По словам специалистов, ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, повлияли и на перевозку пассажиров автобусным транспортом общего пользования и пассажирооборот. Всего за год было перевезено 50 млн пассажиров, что на 7% меньше прошлого года. Пассажирооборот составил 691 млн пасс-км (меньше на 23%).