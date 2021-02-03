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Последствия COVID-19: Приморцы стали меньше ездить

3 февраля 2021, 01:33
Фото: Администрация Владивостока
COVID-19 повлиял на итоги перевозки пассажиров в Приморье
Как сообщили газете «Золотой Рог» в Приморскстате, в 2020 году организациями, занимающимися транспортной деятельностью, выполнено работ и услуг на 217,8 млрд рублей, что в действующих ценах на 8% больше прошлого года.

По словам специалистов, ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, повлияли и на перевозку пассажиров автобусным транспортом общего пользования и пассажирооборот. Всего за год было перевезено 50 млн пассажиров, что на 7% меньше прошлого года. Пассажирооборот составил 691 млн пасс-км (меньше на 23%).

«При этом возросшая активность покупок товаров через интернет благотворно повлияла на рост объема услуг почтовой связи и курьерской деятельности. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 9% и составил 2416,9 млн рублей», — отмечается с сообщении ведомства.

Объем услуг в сфере телекоммуникаций составил 23198,6 млн рублей, увеличившись на 2%.

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