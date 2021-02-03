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Таксисты и маникюрши возглавили рейтинг самозанятых в Приморье

3 февраля 2021, 04:03
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
В Приморском крае уже 8 месяцев действует новый налоговый режим
В Приморском крае уже 8 месяцев действует новый налоговый режим «налог на профессиональный доход», который распространяется на самозанятых граждан. По данным ФНС России по Приморскому краю на 3 февраля 2021 года, в регионе зарегистрировано уже 11 025 самозанятых.
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Налоги

Как сообщила министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко, новый налоговый режим пользуется большой популярностью. Высокая активность по регистрации самозанятых отмечена в следующих направлениях деятельности: перевозки, оказание косметических услуг, репетиторы, няни, продажа продукции собственного производства, фото- и видеосъемка на заказ, проведение мероприятий и праздников.

Согласно статистике по количеству оформленных чеков в Приморье в ТОП-10 входят такие виды деятельности, как «перевозка пассажиров», «водитель», «перевозка грузов», «маникюр, педикюр», «парикмахер», «репетитор» и «фотограф».

Правительство Приморья также сообщает, что в приложении «Мой налог» самозанятые могут выбрать вид деятельности из 13 предоставленных категорий. В каждой есть свои подпункты, например, если самозанятый выбирает вид деятельности «Авто», тогда он может конкретизировать свое направление, выбрав одну или несколько подкатегорий: «автомойка», «автосервис», «автоэвакуация и буксировка», «водитель», «перевозка грузов» или «перевозка пассажиров». Если ни одна из них ему не подходит, то можно выбрать пункт «прочее».

Новый режим дает возможность гражданам легализовать свою деятельность с минимальным налогообложением (4-6%) и минимальным контролем со стороны органов власти. Кроме того, немаловажным преимуществом является возможность воспользоваться мерами государственной поддержки наравне с другими субъектами МСП.

«Правительство края совместно с центром „Мой бизнес“ на 2021 год запланировало мероприятия по поддержке самозанятых граждан, в том числе по созданию магазина в Instagram под ключ. Такая услуга будет интересна прежде всего тем, кто делает что-то своими руками: творческие мастерские, мастера маникюра, кондитерские, производители одежды. Все мы понимаем, что современный мир стирает все границы, мы трансформируемся в новую онлайн-реальность. И такая поддержка, на наш взгляд, очень актуальна», — подчеркнула Наталья Набойченко.

Приморцам напоминают, что с помощью центра «Мой бизнес» самозанятые приморцы могут бесплатно получить профессиональную консультацию экспертов по открытию и развитию дела. Финансисты и юристы помогут с составлением договоров с поставщиками и покупателями, с финансовыми аспектами ведения дела. В центре для самозанятых также доступны консультации по маркетингу и продвижению в социальных сетях.

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