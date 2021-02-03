Таксисты и маникюрши возглавили рейтинг самозанятых в Приморье

Правительство Приморья также сообщает, что в приложении «Мой налог» самозанятые могут выбрать вид деятельности из 13 предоставленных категорий. В каждой есть свои подпункты, например, если самозанятый выбирает вид деятельности «Авто», тогда он может конкретизировать свое направление, выбрав одну или несколько подкатегорий: «автомойка», «автосервис», «автоэвакуация и буксировка», «водитель», «перевозка грузов» или «перевозка пассажиров». Если ни одна из них ему не подходит, то можно выбрать пункт «прочее».