На Хабаровском НПЗ уже сформирован месячный запас топлива

По словам генерального директора НПЗ Игоря Быстрова, с момента запуска после капитального ремонта оборудования предприятие отгрузило более полутора тысяч тонн топлива и готово к полному обеспечению региона. На данный момент предприятие работает в сверхнормативном режиме.
«В целях бесперебойного обеспечения населения топливом компанией был закуплен месячный объем производимых ХНПЗ автобензинов для восполнения товарных запасов», — сказал Быстров.
Для обеспечения бесперебойного поступления топлива на АЗС организован специальный «зелёный коридор», по которому топливо доставляют по железной дороге. После доставки нефтепродукты развозят бензовозами круглосуточно. В следующем месяце руководство НПЗ намерено поставить семьдесят пять тысяч тонн топлива, что покроет потребности региона в полном объеме.
Федеральные и региональные власти и группа компаний ННК принимают всевозможные меры, чтобы восстановить поставки нефтепродуктов в прежнем объёме.
«Для того чтобы избежать существенных перебоев с поставками нефтепродуктов, мы незамедлительно приняли меры. Была проведена работа с Росрезервом для обеспечения дополнительных поставок топлива в регион. Также состоялся ряд переговоров с НПЗ в других регионах, которые дали дополнительный объём нефтепродуктов. Было закуплено 40 тысяч тонн дополнительного топлива, чтобы обеспечить необходимый уровень запасов», — сказал замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
Поскольку все поставки восстановлены в прежнем объёме, причин для ажиотажного спроса не имеется, добавил Павел Сорокин.
Отметим, Хабаровский НПЗ входит в Группу компаний ННК, возглавляемую Эдуардом Худайнатовым.
Напомним, в Приморском крае поступление бензина марки АИ-95 нового производства Хабаровского НПЗ ожидается 10–12 февраля, сообщили «Золотому Рогу» в правительстве края. Кроме того, 5 февраля в регион по железной дороге прибывает большая партия бензина марки АИ-92 производства нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в других регионах страны, это топливо поступит в продажу на АЗС «ННК-Приморнефтепродукт» с 6 февраля.