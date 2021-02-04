Глава минпромторга Приморья рассказал, когда в край поступит 95-й бензин

В свою очередь министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин сообщил, что продукция поступит первым делом в те районы Дальнего Востока, которые наиболее пострадали от дефицита бензина. В Приморском крае поступление бензина марки АИ-95 нового производства Хабаровского НПЗ ожидается 10–12 февраля, сообщили «Золотому Рогу» в правительстве края.