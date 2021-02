Глава минпромторга Приморья рассказал, когда в край поступит 95-й бензин

Министр промышленности торговли Приморского края Сергей Калитин сообщил, Хабаровский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство высокооктанового бензина после восстановительного ремонта оборудования.

Ранее «Золотой Рог» сообщал, Хабаровский НПЗ возобновил производство автобензинов марок АИ-92 и АИ-95. Специалисты предприятия завершили пуско-наладочные работы по замене компрессорного оборудования, отвечающего за выпуск высокооктанового топлива, что и позволило вновь приступить к работам. В свою очередь министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин сообщил, что продукция поступит первым делом в те районы Дальнего Востока, которые наиболее пострадали от дефицита бензина. В Приморском крае поступление бензина марки АИ-95 нового производства Хабаровского НПЗ ожидается 10–12 февраля, сообщили «Золотому Рогу» в правительстве края. Кроме того, 5 февраля в регион по железной дороге прибывает большая партия бензина марки АИ-92 производства нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в других регионах страны, это топливо поступит в продажу на АЗС «ННК-Приморнефтепродукт» с 6 февраля. Автозаправочные станции «Роснефть» и независимых заправщиков работают в прежнем режиме, значительных перебоев с бензином не ожидается.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter