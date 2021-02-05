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В Приморье обсудили проблемы экологии морских портов

5 февраля 2021, 01:42
Фото: Находкинская таможня
Расширенное заседание межведомственной рабочей группы
4 февраля в Находке под председательством находкинского транспортного прокурора состоялось расширенное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию негативного воздействия угольной пыли на окружающую среду в морских портах Находка и Восточный.
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Уголь

Были рассмотрены вопросы обеспечения законности в сфере исполнения природоохранного законодательства при перевалке угля в морских портах.

В заседании приняли участие представители правительства Приморского края, администрации и Думы Находкинского городского округа, правоохранительных и контролирующих органов, капитаны морских портов. Председатель заседания отметил результаты проведенных прокуратурой в 2020 году проверок, специфику выявляемых нарушений.

Основное внимание прокурора акцентировано на качестве контроля за состоянием атмосферного воздуха, на выполнении мероприятий по пылеподавлению в части допущенных компаниями недостатков, сообщили«Золотому Рогу» в Находкинской транспортной прокуратуре.

В ходе мероприятия выступили представители территориальных подразделений Роспотребнадзора и Росприроднадзора. О современных методах и мерах, реализуемых АО «Терминал Астафьева» для минимизации негативного воздействия на окружающую среду, рассказал заместитель директора по экологии предприятия.

Озвученные проблемы и пути их решения вызвали активную дискуссию и вопросы участников совещания, которые обменялись мнениями и опытом решения возникающих проблем.

Подводя итоги, транспортным прокурором указано о необходимости усиления внутреннего производственного контроля руководителями стивидорных компаний в сфере реализации природоохранных мероприятий, недопустимости ослабления мероприятий по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ, строгого соблюдением санитарных норм и правил при ведении хозяйственной деятельности с углем.

Исполнение требований федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и охраны окружающей среды на объектах транспорта находится на контроле в Находкинской транспортной прокуратуре.

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