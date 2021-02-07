Сторонники Навального заявили о прекращении акций протеста

«Протестные акции в защиту «берлинского пациента» столкнулись с жесткой и неприятной реальностью. За неделю между 23 и 31 января число их участников сократилось в несколько раз. В этом сыграли роль несколько факторов. Начиная от отсутствия позитивной повестки будущего и вообще конкретного целеполагания, заканчивая обращением к геополитическим противникам России с просьбами принять жесткие меры ко всей стране. Значит, и к тем гражданам, которые выходили побузить в поддержку «гульфикфюрера». После того, как протестные акции были «заморожены» якобы «до весны», а все, кто участвовал в них, остались без какой-либо обещанной поддержки, доверие к секте иностранного агента начало стремительно падать, и это продолжится. Люди, прежде всего, молодежь, осознали, что их просто обманули. Качественных штрихов к картине добавляет и четкая работа правоохранительных органов, принцип которой прост — неотвратимость наказания за противоправные действия. Народ у нас неглупый, сложить два и два в состоянии. Поэтому ждать весной ренессанса протестов не приходится. Особенно, если будет проведена грамотная и спокойная работа по выявлению и пресечению деятельности спонсоров протеста, как на внешнем контуре, так и внутри страны. Уверен, что по ее результату и число их «кошельков» серьезно сократится», — считает Андрей Кудисов.