Жители Владивостока не выразили поддержку Алексею Навальному

Горожане, оказавшиеся сегодня в центре Владивостока рассказали, почему они не разделяют мнение оппозиционера Алексея Навального и где ему место.

Граждане справедливо отмечают, что его место в тюрьме. «Ему давно уже пора было в тюрьме сидеть», «Я пришёл против Навального», «Я не пришёл провоцировать» — так заявляли горожане, когда их спрашивали, что они думают об Алексее Навальном и организованных им несогласованных акциях протеста. Как интересно, большая часть жителей города даже понятия не имеет о том, что такой Навальный, как его полное имя, что он хочет изменить в стране, почему он бастует. Интересно, что сегодня, 31 января на центральной площади, в месте проведения митинга, собралось гораздо меньше людей, чем 23 января, на первой акции. Многие отмечают, что полиции и журналистов, освещающих митинг, намного больше, чем самих протестующих. Напомним, сейчас в столице Дальнего Востока проходит несанкционированная акция протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Первый митинг состоялся 23 января. Тогда, по официальным данным, на улицы вышло несколько сотен человек. Трое участников акции стали фигурантами уголовных дел. Многие приморские общественные деятели полагают, что участники несанкционированных акций протеста нарушают права других горожан. По словам уполномоченного по правам человека в Приморье Юрия Мельникова, митингующие создают сложности в передвижении по городу, нарушают общественный порядок.

