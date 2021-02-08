Григорович: Навальный производит впечатление человека, работающего против России

«Алексей Навальный производит впечатление человека, который работает против России, против граждан своей страны. А за ветерана он вообще должен ответить вдвойне. Игнат Сергеевич Артеменко — настоящий герой, который прошел войну, защищал Родину, терпел всяческие лишения, чтобы тот, кто его сегодня публично оскорбил, мог жить в свободной стране, работать, творить, иметь семью, растить детей. И самое ужасное в текущей ситуации — он вовлекает во все это дело молодежь. Сложно найти слова, чтобы выразить свое отношение к тому, что происходит. Его нужно изолировать от общества. Думаю, каждый здравомыслящий человек меня в этом поддержит», — сказал Дмитрий Григорович, председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.