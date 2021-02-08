«Ростелеком» провел оптоволокно еще в три населенных пункта Приморья

Построенная по технологии GPON сеть охватила 256 домохозяйств в Рощино, 273 — в Подъяпольском, и 257 — в Веденке. Жители этих малых населенных пунктов теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на более высоком уровне: если раньше скорость интернета для них ограничивалась на уровне 8 МБит/с, то теперь в Веденке ее удалось увеличить до 100 МБит/с, а в Подъяпольском и Рощино — до 50 Мбит/с.