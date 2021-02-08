Тарабарин: «Распространять гадости о ветеранах — подло»

«Война – страшная вещь. Наши ветераны пережили потерю друзей и родственников, видели, как рядом с ними погибали люди от голода, холода, вражеской пули или просто невозможности получить своевременную медицинскую помощь. Тем не менее, они выстояли, защитили родную землю. Каждый из них – настоящий герой, наша гордость, пример стойкости, мужества и самоотдачи. Ветеранов сегодня и так мало осталось. Мы должны их всячески поддерживать их, благодарить и уважать. Распространять гадости, обсуждать таким образом ветеранов – это просто подло», — сказал член Общественной палаты Приморского края, председатель «Совета отцов Приморья», спортсмен Виктор Тарабарин.