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Тарабарин: «Распространять гадости о ветеранах — подло»

8 февраля 2021, 05:20
Приморские общественники отреагировали на травлю сторонниками Алексея Навального ветерана ВОВ Игната Сергеевича Артеменко. По мнению члена Общественной палаты Приморья Виктора Тарабарина, поступать подобным образом — подло.

«Война – страшная вещь. Наши ветераны пережили потерю друзей и родственников, видели, как рядом с ними погибали люди от голода, холода, вражеской пули или просто невозможности получить своевременную медицинскую помощь. Тем не менее, они выстояли, защитили родную землю. Каждый из них – настоящий герой, наша гордость, пример стойкости, мужества и самоотдачи. Ветеранов сегодня и так мало осталось. Мы должны их всячески поддерживать их, благодарить и уважать. Распространять гадости, обсуждать таким образом ветеранов – это просто подло», — сказал член Общественной палаты Приморского края, председатель «Совета отцов Приморья», спортсмен Виктор Тарабарин.

Напомним, Алексея Навального обвиняют в клевете. В своём аккаунте в Твиттер Навальный назвал ветерана ВОВ 94-летнего Игната Артеменко «холуем». Причиной стало видео, которое Игнат Сергеевич записал в поддержку принятия поправок в Конституцию летом 2020.

На недавнем суде по этому поводу Навальный не только не извинился перед ветераном, но и заявил, что не знал о существовании ветерана Артеменко, которого он назвал «дедом», на которого «нацепили медали».

Сторонники Навального поддерживают своего лидера и распространяют информацию, о том, что Артеменко не принимал участие в боях, а отсиживался в тылу. Началась травля ветерана. Согласно данным архивных документов Артеменко действительно трудился в военные годы заведующим складом. Но лишь после того, как был тяжело ранен в бою при форсировании Одера.

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#Новости#Политика#Приморский край#Общество
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