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Жители о. Русского попросили «оградить» их от приезжих

8 февраля 2021, 10:18
Фото: Администрация Владивостока
Глава Владивостока внимательно выслушал жалобы островитян
6 февраля глава Владивостока Олег Гуменюк провел сразу несколько встреч с жителями Русского острова. На встрече также присутствовали представители Государственной жилищной инспекции Приморского края, управления содержания жилфонда городской администрации и административно-территориального управления района.

На встрече с главой города жители этих домов попросили также рассмотреть возможностью установки дорожных знаков, сообщает администрация Владивостока.

«Очень часто из-за приезжающих на отдых мы вынуждены стоять в пробках по полчаса. Было бы хорошо, если вдоль дороги были бы установлены знаки, запрещающие парковку. Ещё нам необходимо установить знаки приоритета на перекрёстке. Много спорных случаев возникает здесь», — попросили люди.

Обсудили жители с главой Владивостока и другие вопросы, в том числе энергоснабжения, вывоза мусора и смену УК, которая плохо справляется со своими обязанностями.

Как рассказали представители административно-территориального управления района, сменить управляющую компанию также хотят жители Шигино, 79, Подножья, 28 и 32, Школьной, 30. Жителей проинформировали о проведении данной процедуры.

Специалисты добавили, что администрация Владивостока всегда готова помочь горожанам отстоять свои интересы и при необходимости сменить управляющую компанию. Если у них возникают вопросы по работе управляющей организации, а сама управляющая организация на них не отвечает и не реагирует, можно обращаться в управление содержания жилого фонда администрации города, официальные аккаунты мэрии в соцсетях или через электронную приемную.

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